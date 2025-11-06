Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

Под Тюменью хотят построить новую дорогу

Под Тюменью планируют построить мини-дублер трассы до Екатеринбурга
06 ноября 2025 в 18:07
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Когда начнут строительство неизвестно, проекта пока нет

Когда начнут строительство неизвестно, проекта пока нет

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

На Московском тракте под Тюменью планируют построить чуть более чем полкилометра дороги, которая станет дублером трассы, ведущей из Екатеринбурга. Об этом сообщают журналисты.

«Планируется разработать проект дороги протяженностью в 575 метров. Она расположится в районе Московского тракта, около поселка Московский, и станет дублером трассы, ведущей из Екатеринбурга», — сообщает 72.ru.

По данным журналистов смета и сроки строительства пока не обозначены. Власти лишь строят планы по разработке проекта. По задумке дублер будет тянуться от улицы Бурлаки в Московском поселке вдоль Московского тракта.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени открыли движение по новому съезду на Червишевском тракте. А строительство одной из самых дорогих развязок — через железную дорогу в створе улицы Аккумуляторной, планируют начать в 2027 году.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал