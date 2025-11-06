Под Тюменью хотят построить новую дорогу
Когда начнут строительство неизвестно, проекта пока нет
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
На Московском тракте под Тюменью планируют построить чуть более чем полкилометра дороги, которая станет дублером трассы, ведущей из Екатеринбурга. Об этом сообщают журналисты.
«Планируется разработать проект дороги протяженностью в 575 метров. Она расположится в районе Московского тракта, около поселка Московский, и станет дублером трассы, ведущей из Екатеринбурга», — сообщает 72.ru.
По данным журналистов смета и сроки строительства пока не обозначены. Власти лишь строят планы по разработке проекта. По задумке дублер будет тянуться от улицы Бурлаки в Московском поселке вдоль Московского тракта.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени открыли движение по новому съезду на Червишевском тракте. А строительство одной из самых дорогих развязок — через железную дорогу в створе улицы Аккумуляторной, планируют начать в 2027 году.
