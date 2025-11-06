Под Тюменью хотят построить новую дорогу

Когда начнут строительство неизвестно, проекта пока нет Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

На Московском тракте под Тюменью планируют построить чуть более чем полкилометра дороги, которая станет дублером трассы, ведущей из Екатеринбурга. Об этом сообщают журналисты.

«Планируется разработать проект дороги протяженностью в 575 метров. Она расположится в районе Московского тракта, около поселка Московский, и станет дублером трассы, ведущей из Екатеринбурга», — сообщает 72.ru.

По данным журналистов смета и сроки строительства пока не обозначены. Власти лишь строят планы по разработке проекта. По задумке дублер будет тянуться от улицы Бурлаки в Московском поселке вдоль Московского тракта.

