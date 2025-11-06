В Тюмени травматологи и хирурги два дня будут работать по особому графику

Помочь травмированным тюменцам готовы до 23:00 Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тюмени 6 и 7 ноября травматологи и хирурги будут принимать горожан по продленному графику — до 23:00. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона.

«Сегодня и завтра в связи с погодными условиями в Тюмени прием травматологов, хирургов и рентгенологических кабинетов продлен до 23:00. Правило действует в семи городских поликлиниках и двух отделениях Областной больницы №19», — рассказали в инфоцентре.