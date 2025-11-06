Логотип РИА URA.RU
В Тюмени травматологи и хирурги два дня будут работать по особому графику

В Тюмени 6 и 7 ноября время приема у травматологов и хирургов продлено до 23:00
06 ноября 2025 в 20:13
В Тюмени 6 и 7 ноября травматологи и хирурги будут принимать горожан по продленному графику — до 23:00. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона.

«Сегодня и завтра в связи с погодными условиями в Тюмени прием травматологов, хирургов и рентгенологических кабинетов продлен до 23:00. Правило действует в семи  городских поликлиниках и двух отделениях Областной больницы №19», — рассказали в инфоцентре.

Пострадавших ждут в поликлиниках №3, 5, 6, 8, 12, 17 и поликлинике Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА. Также прием ведется в Областной больнице №19, в поселке Боровский и селе Каскара. Предварительная запись не нужна, прикрепление к определенному медучреждению — тоже.

