В Тюмени травматологи и хирурги два дня будут работать по особому графику
Помочь травмированным тюменцам готовы до 23:00
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Тюмени 6 и 7 ноября травматологи и хирурги будут принимать горожан по продленному графику — до 23:00. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона.
«Сегодня и завтра в связи с погодными условиями в Тюмени прием травматологов, хирургов и рентгенологических кабинетов продлен до 23:00. Правило действует в семи городских поликлиниках и двух отделениях Областной больницы №19», — рассказали в инфоцентре.
Пострадавших ждут в поликлиниках №3, 5, 6, 8, 12, 17 и поликлинике Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА. Также прием ведется в Областной больнице №19, в поселке Боровский и селе Каскара. Предварительная запись не нужна, прикрепление к определенному медучреждению — тоже.
