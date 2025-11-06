Конченбург, Долбилова, Свинина: 10 тюменских деревень с забавными названиями. Карта
Почти во всех указанных деревнях живет около 20-30 человек
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тюменской области несколько сотен сел и деревень. И некоторые из них выделяются своими названиями. Например, почти каждый местный житель слышал про известный Конченбург. Но это далеко не единственное поселение с интересным наименованием. URA.RU составило список из десяти необычных и забавных названий поселений, которые можно найти на карте области.
Конченбург
Село расположено в Нижнетавдинском округе. По данным из открытых источников, название деревни переводится с сибирско-татарского языка как «пролитая кровь». Главной достопримечательностью поселения является старинная мечеть.
Вагина
Деревня находится в Аромашевском округе. По одной из версий, поселение получило такое название из-за фамилии основателя — Вагина.
Свинина
Эта деревня отмечена на карте Голышмановского района. Из интересного — здесь живет около 20-ти человек. Само поселение существует более 200 лет, когда-то здесь была животноводческая ферма.
Одышка
Деревня раскинулась в Бердюжском округе. Ранее здесь располагался остановка, где путники отдыхали после долгой дороги. Говорят, с тех пор и прижилось такое название.
Долбилова
Об этом поселении в Тобольском районе известно мало. Судя по карте, здесь всего 22 здания, 15 из которых — частные дома. Сейчас в Долбилова живет 21 человек.
Крысова
В этой деревушке в Нижнетавдинском округе всего четыре улицы — Дружбы, Молодежная, Угловая и Юбилейная. И, как уверяют жители в 2ГИС, магазинов здесь нет, за продуктами и другими товарами нужно идти в соседнее село.
Пивнова
Пивнова стоит на берегу реки Иштаманка в Тобольском районе. Жителей здесь также совсем немного (около десяти человек).
Жигули
Почему деревня в Викуловском районе получила название марки автомобилей — нет объяснений. По одной из версий, село основали жители одной белорусской деревни, которых не приняли жить в соседнем Скрипкино. Поэтому им пришлось искать для себя новое место.
Бобры
Еще одно село с забавным названием в Викуловском районе расположено рядом с рекой Ишим. И называется так оно, по одной из версий, не в честь грызунов, а по фамилии первых поселенцев (Бобровых).
Локти
Располагается рядом с озером Локтевое в Ишимском округе. В деревне есть церковь Вознесения Господня, кладбище и фельдшерско-акушерский пункт. В 19-20 веках здесь действовала земская школа. И даже, по данным из открытых источников, в 1921 год здесь подавили бунт против Советской власти.
