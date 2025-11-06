Почти во всех указанных деревнях живет около 20-30 человек Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюменской области несколько сотен сел и деревень. И некоторые из них выделяются своими названиями. Например, почти каждый местный житель слышал про известный Конченбург. Но это далеко не единственное поселение с интересным наименованием. URA.RU составило список из десяти необычных и забавных названий поселений, которые можно найти на карте области.

Конченбург

Село расположено в Нижнетавдинском округе. По данным из открытых источников, название деревни переводится с сибирско-татарского языка как «пролитая кровь». Главной достопримечательностью поселения является старинная мечеть.

Вагина

Деревня находится в Аромашевском округе. По одной из версий, поселение получило такое название из-за фамилии основателя — Вагина.

Свинина

Эта деревня отмечена на карте Голышмановского района. Из интересного — здесь живет около 20-ти человек. Само поселение существует более 200 лет, когда-то здесь была животноводческая ферма.

Одышка

Деревня раскинулась в Бердюжском округе. Ранее здесь располагался остановка, где путники отдыхали после долгой дороги. Говорят, с тех пор и прижилось такое название.

Долбилова

Об этом поселении в Тобольском районе известно мало. Судя по карте, здесь всего 22 здания, 15 из которых — частные дома. Сейчас в Долбилова живет 21 человек.

Крысова

В этой деревушке в Нижнетавдинском округе всего четыре улицы — Дружбы, Молодежная, Угловая и Юбилейная. И, как уверяют жители в 2ГИС, магазинов здесь нет, за продуктами и другими товарами нужно идти в соседнее село.

Пивнова

Пивнова стоит на берегу реки Иштаманка в Тобольском районе. Жителей здесь также совсем немного (около десяти человек).

Жигули

Почему деревня в Викуловском районе получила название марки автомобилей — нет объяснений. По одной из версий, село основали жители одной белорусской деревни, которых не приняли жить в соседнем Скрипкино. Поэтому им пришлось искать для себя новое место.

Бобры

Еще одно село с забавным названием в Викуловском районе расположено рядом с рекой Ишим. И называется так оно, по одной из версий, не в честь грызунов, а по фамилии первых поселенцев (Бобровых).

Локти