Политические долгожители: кто дольше всех заседает в тюменской облдуме

У многих членов тюменского регпарламента за плечами несколько депутатских сроков. 15 из 48 депутатов избирались в Тюменскую облдуму не менее трех раз, а кто-то заседает в ней уже почти полжизни. О том, кто сохраняет свой мандат дольше всего и почему — в материале URA.RU

Инна Лосева — четыре созыва

Депутат четвертого, пятого, шестого и действующего седьмого созывов областной думы Инна Лосева начинала трудовую деятельность в качестве санитара хирургического отделения в криворожской городской больнице. В восьмидесятых годах прошлого столетия перебралась с семьей в Когалым (ХМАО), где возглавляла филиал Тюменского госуниверситета. Политическую карьеру начала с выборов в местную гордуму в 2006 году — депутаты назначили ее на пост председателя, однако уже через год после избрания Инна Лосева победила на выборах в тюменский парламент и избирается туда по сей день.

Владимир Маер — четыре созыва

Тобольский бизнесмен Владимир Маер известен не только в качестве многолетнего представителя тюменского парламента, но и как человек, переживший покушение. В 2014 году по дороге домой на политика напали с ножом и нанесли несколько ранений в грудь. Нападавшим оказался тобольский предприниматель, он получил несколько лет колонии. Сейчас Майеру 72 года, и он по-прежнему руководит крупным АО «Тобольскстроймеханизация».

Алексей Салмин — четыре созыва

Глава группы компаний «Автоград» Алексей Салмин считается одним из самых обеспеченных депутатов облдумы. Кроме прочего, он известен как защитник традиционных семейных ценностей. 60-летний политик ведет достаточно активный образ жизни — написал книгу о холодовом закаливании и сам увлекается моржеванием, ведет авторскую радиопрограмму «Отцы и дети» на «Радио Вера Тюмень». Недавно депутат анонсировал новый бизнес-проект, к которому планирует допустить только предпринимателей-мужчин.

Игорь Нак — четыре созыва

К числу самых богатых депутатов тюменского регпарламента относят и ямальского олигарха Игоря Нака — он возглавляет строительную империю «Ямалтрансстрой». В облдуме Нак с 2007 года — до этого избирался в окружную думу Ямала и в городскую думу Лабытнанги. В прошлом году семья нака оказалась втянута в коррупционный скандал — его сына арестовали по делу о взятке бывшему мэру Нового Уренгоя Воронову. После этих событий, во время открытия главного православного храма Ямала (его строила компания Нака), политик попросил у патриарха Кирилла благословения для себя и своих соратников.

Андрей Артюхов — четыре созыва

Почти 20 лет (с 2007 года) в Тюменской облдуме заседает и действующий первый вице-спикер Андрей Артюхов. Он много лет возглавлял региональное отделение «Единой России» (недавно этот пост перешел к губернатору Александру Моору). За свою карьеру Артюхов также успел недолго побыть заместителем тюменского губернатора и председателем окружной думы ЯНАО. Его нередко называют одним из самых влиятельных политиков региона.

Фуат Сайфитдинов — пять созывов

На втором месте по длине срока заседания в Тюменской облдуме — нынешний председатель Фуат Сайфитдинов. Он избирался депутатом всех ее созывов, кроме второго и третьего — работал в думе с 1994 по 1997, а затем — с 2007 по настоящее время. Он возглавил регпарламент после смерти бывшего спикера Сергея Корепанова в 2022 году. Фуат Сайфитдинов относится к представителям современной тюменской политэлиты, вышедшей из рядов советских партработников — в начале восьмидесятых он работал в отделе пропаганды и агитации горкома КПСС в Салехарде (современная столица ЯНАО).

Виктор Рейн — шесть созывов

Наибольший срок в облдуме наработал бывший мэр Ишима Виктор Рейн. У него за плечами шесть созыов, включая действующий (седьмой). С 1994 по настоящее время 69-летний депутат пропустил только работу второго думского созыва (1997 — 2001 годы) — он держит мандат около 27 лет. За свою продолжительную политическую карьеру Рейн успел побывать также председателем ишимской гордумы

Что отличает тюменских политических долгожителей?

Тюменский политолог Александр Безделов видит причину многолетнего заседания конкретных депутатов в регпарламенте в консенсусе с областной исполнительной властью. Он необходим для того чтобы выстраивать в регионе качественную законотворческую работу, отмечает эксперт.