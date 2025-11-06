Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Бизнес

Тюменский промышленный гигант лишился доступа к своим счетам

В Тюменской области ФНС арестовала счета АО «Стальмост»
06 ноября 2025 в 21:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ограничения против АО "Стальмост" введены налоговой службой

Ограничения против АО «Стальмост» введены налоговой службой

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Счета тюменского промышленного гиганта арестованы федеральной налоговой службой. Информация об ограничениях в адрес АО «Стальмост», которой управляет олигарх Игорь Юзефович, размещена в сервисе ФНС.

«Введены ограничения по счетам АО „Стальмост“. Ограничения действуют на счета в семи банках. Код основания ограничения — 01, то есть — принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности», — говорится в сообщении.

Система «Прозрачный бизнес», относящаяся к экосистеме ФНС, отмечает, что у АО «Стальмост» на 10 августа отмечалась недоимка по обязательным взносам в размере 176 миллионов рублей. Ситуация на данный момент неизвестна, так как данные сервиса после 10 августа не обновлялись. 

Продолжение после рекламы

Известно, что за последний год АО «Стальмост» становилось объектом исков в 123 случаях, общая сумма этих исков превысила полмиллиарда рублей. Кроме того, летом компанию уличили в длительной задержке заработной платы 12 сотрудникам. URA.RU направило руководству компании запрос, ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал