Тюменский промышленный гигант лишился доступа к своим счетам

Ограничения против АО «Стальмост» введены налоговой службой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Счета тюменского промышленного гиганта арестованы федеральной налоговой службой. Информация об ограничениях в адрес АО «Стальмост», которой управляет олигарх Игорь Юзефович, размещена в сервисе ФНС.

«Введены ограничения по счетам АО „Стальмост“. Ограничения действуют на счета в семи банках. Код основания ограничения — 01, то есть — принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности», — говорится в сообщении.

Система «Прозрачный бизнес», относящаяся к экосистеме ФНС, отмечает, что у АО «Стальмост» на 10 августа отмечалась недоимка по обязательным взносам в размере 176 миллионов рублей. Ситуация на данный момент неизвестна, так как данные сервиса после 10 августа не обновлялись.

