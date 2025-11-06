Тюменский промышленный гигант лишился доступа к своим счетам
Ограничения против АО «Стальмост» введены налоговой службой
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Счета тюменского промышленного гиганта арестованы федеральной налоговой службой. Информация об ограничениях в адрес АО «Стальмост», которой управляет олигарх Игорь Юзефович, размещена в сервисе ФНС.
«Введены ограничения по счетам АО „Стальмост“. Ограничения действуют на счета в семи банках. Код основания ограничения — 01, то есть — принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности», — говорится в сообщении.
Система «Прозрачный бизнес», относящаяся к экосистеме ФНС, отмечает, что у АО «Стальмост» на 10 августа отмечалась недоимка по обязательным взносам в размере 176 миллионов рублей. Ситуация на данный момент неизвестна, так как данные сервиса после 10 августа не обновлялись.
Известно, что за последний год АО «Стальмост» становилось объектом исков в 123 случаях, общая сумма этих исков превысила полмиллиарда рублей. Кроме того, летом компанию уличили в длительной задержке заработной платы 12 сотрудникам. URA.RU направило руководству компании запрос, ответ ожидается.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!