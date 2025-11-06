В Госдуме предупредили о рисках применения законов о запрете склонения к аборту
В ГД отметили, что данный термин может быть неверно истолкован в области правоприменения
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Термин «склонение к аборту», который используется в региональных законах, может создать проблемы при их применении в области права. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы (ГД) по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
«Многие регионы сейчас принимают у себя законы о запрете склонения к аборту. Для меня это малопонятный термин, потому что обвинить можно [кого угодно]. Речь идет и о близких родственниках», — заявила Останина, ее слова приводит ТАСС.
По мнению парламентария, данная формулировка потенциально может распространяться на любые рекомендации со стороны родственников, в том числе родителей. В качестве примера она привела ситуацию, при которой мать может быть привлечена к ответственности за склонение к прерыванию беременности, если порекомендует дочери воздержаться от рождения ребенка, ссылаясь на ее несовершеннолетний возраст.
Законы о запрете склонения к аборту приняты в 25 субъектах Российской Федерации. По итогам 2024 года в этих регионах заметно сократилось число абортов. Больше всего снижение произошло в Мордовии — на 51 процент. В Псковской области абортов стало меньше на 24 процента, в Новгородской области — на 17,8 процента. В Республике Коми показатель снизился на 16,2 процента.
Ранее стало известно, что благотворительный фонд «Женщины за жизнь» предложил наказывать тех, кто уговаривает женщин делать аборт. Эти изменения хотят добавить в статью об «Искусственное прерывание беременности». Если поправки примут, то обычные граждане могут быть оштрафованы на сумму от 50 до 100 тысяч рублей, а чиновников и должностных лиц — на 100-300 тысяч рублей. Для иностранцев и людей без гражданства предусмотрено отдельное наказание. Если они будут склонять женщин к аборту, их могут выслать из России или арестовать на 15 суток, передает 360.ru.
