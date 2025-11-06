Логотип РИА URA.RU
Часть Курской области осталась без тепла из-за атаки ВСУ

06 ноября 2025 в 17:19
Фото: © URA.RU

В Курской области ВСУ атаковали подстанцию в городе Рыльск. Об этом сообщает губернатор Курской области Александр Хинштейн. «В результате удара из строя временно вышли котельная и трансформатор: без тепла остались 7 домов, в которых живёт порядка 150 человек, ещё в 90 домах было нарушено электроснабжение»- написал губернатор в социальной сети.

