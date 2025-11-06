Каналы треш-блогера Mellstroy признаны в Белоруссии экстремистскими
Информацию о признании каналов блогера экстремистскими материалами опублкиковало МВД
Фото: instagram * (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / mellstroy
Каналы треш-блогера Mellstroy (настоящее имя Андрей Бурим) на всех платформах, а также его логотипы и водяные знаки признаны экстремистскими материалами в Белоруссии. Об этом сообщило МВД республики.
«По инициативе ГУБОПиК МВД суд Центрального района Минска 4 ноября 2025 года признал каналы блогера [Mellstroy] на всех платформах, а также логотипы и водяные знаки экстремистскими материалами», — сказано в сообщении. Его приводит ТАСС.
Mellstroy является символом треш-стримов в российском интернете. Стример приобрел скандальную известность благодаря провокационным прямым эфирам и уголовному делу за избиение девушки. Сейчас блогер активно монетизирует свою аудиторию через рекламу азартных игр. Кроме того, стример практикует нестандартные методы продвижения — платит известным людям за подписку на свой канал.
Для зрителей блогер регулярно организует абсурдные челленджи, которые становятся частью его треш-контента. В марте Буриму прислали повестку на допрос в российское посольство в Черногории. Российские силовики обратились к черногорским властям через дипломатов и передали блогеру уведомление о вызове, передает RT.
