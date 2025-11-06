Российские туристы заблокированы во Вьетнаме из-за разрушительного тайфуна
Часть туристов успела самостоятельно эвакуироваться
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Во Вьетнаме российские туристы оказались заблокированы на курортных островах из-за разрушительного тайфуна «Калмаэги». Стихийное бедствие привело к полной остановке транспортного сообщения между островами и материковой частью страны.
«Российские туристы заблокированы во Вьетнаме из-за разрушительного тайфуна „Калмаэги“», — пишет telegram-канал SHOT. Часть туристов успела самостоятельно эвакуироваться до того, как тайфун приблизился к побережью. Однако значительное число отдыхающих по-прежнему остаются на малых островах в районе популярного курорта Нячанг. Местные власти приняли решение о полной остановке паромного сообщения из соображений безопасности. В условиях надвигающейся угрозы туристам пришлось собирать тревожные чемоданы с самым необходимым. На курортах закрыты все пляжи, рестораны и бары.
Синоптики предупреждают, что пик тайфуна «Калмаэги» придется на ночь с 6 на 7 ноября. Метеорологи прогнозируют экстремально опасные погодные условия: скорость ветра может превысить 32,6 метра в секунду, что составляет более 117 километров в час. Высота волн в прибрежной зоне может достигать 10 метров. Очевидцы уже рассказывают о сильнейшем ветре, который буквально сносит людей с ног, густом тумане и проливных дождях. С пляжей Нячанга экстренно убрали все пляжное оборудование, включая лежаки и зонты. Территории отелей и общественных зданий обложили мешками с песком.
Отдыхающие рассказывают, что из-за сильнейшего ветра заметно качает небоскребы — тайфун ощущается даже на 19-м этаже. В некоторых районах ситуация осложнилась отключением электричества. В некоторых зданиях выбило окна, на улицах повалены деревья. Масштаб разрушительной силы тайфуна «Калмаэги» уже проявился на Филиппинах, где стихия унесла жизни как минимум 114 человек. Еще 130 человек числятся пропавшими без вести.
