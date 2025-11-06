Часть туристов успела самостоятельно эвакуироваться Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Во Вьетнаме российские туристы оказались заблокированы на курортных островах из-за разрушительного тайфуна «Калмаэги». Стихийное бедствие привело к полной остановке транспортного сообщения между островами и материковой частью страны.

«Российские туристы заблокированы во Вьетнаме из-за разрушительного тайфуна „Калмаэги“», — пишет telegram-канал SHOT. Часть туристов успела самостоятельно эвакуироваться до того, как тайфун приблизился к побережью. Однако значительное число отдыхающих по-прежнему остаются на малых островах в районе популярного курорта Нячанг. Местные власти приняли решение о полной остановке паромного сообщения из соображений безопасности. В условиях надвигающейся угрозы туристам пришлось собирать тревожные чемоданы с самым необходимым. На курортах закрыты все пляжи, рестораны и бары.

Синоптики предупреждают, что пик тайфуна «Калмаэги» придется на ночь с 6 на 7 ноября. Метеорологи прогнозируют экстремально опасные погодные условия: скорость ветра может превысить 32,6 метра в секунду, что составляет более 117 километров в час. Высота волн в прибрежной зоне может достигать 10 метров. Очевидцы уже рассказывают о сильнейшем ветре, который буквально сносит людей с ног, густом тумане и проливных дождях. С пляжей Нячанга экстренно убрали все пляжное оборудование, включая лежаки и зонты. Территории отелей и общественных зданий обложили мешками с песком.

