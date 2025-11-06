В Тюменской области обнаружены нелегальные пчелы

В Тюменской области на пчелопасеке в октябре текущего года были обнаружены незарегистрированные пчелы. Их выявила проверка Россельхознадзора региона у индивидуального предпринимателя.

«Согласно ФГИС „Меркурий“, ветеринарным врачом ГАУ ТО „Тюменский ветцентр“ на пчелопасеке оформляются производственные ветеринарные сопроводительные документы на продукцию пчеловодства. При сверке сведений о количестве пчелосемей в компоненте „Хорриот“ установлено, что пчелы не учтены и не зарегистрированы», — сообщается на сайте регионального Управления Россельхознадзора.