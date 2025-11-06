В Тюменской области обнаружены нелегальные пчелы
На пасеке в Тюменской области в октябре обнаружены незарегистрированные пчелы
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Тюменской области на пчелопасеке в октябре текущего года были обнаружены незарегистрированные пчелы. Их выявила проверка Россельхознадзора региона у индивидуального предпринимателя.
«Согласно ФГИС „Меркурий“, ветеринарным врачом ГАУ ТО „Тюменский ветцентр“ на пчелопасеке оформляются производственные ветеринарные сопроводительные документы на продукцию пчеловодства. При сверке сведений о количестве пчелосемей в компоненте „Хорриот“ установлено, что пчелы не учтены и не зарегистрированы», — сообщается на сайте регионального Управления Россельхознадзора.
Пасека принадлежит ИП Кармацких Т.С. Предпринимателю объявлено предостережение, а специалисту ветеринарной службы — предупреждение. Выявленные нарушения необходимо устранить.
