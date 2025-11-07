В Тюменской области названы самые востребованные специалисты добывающей отрасли

Сварщики в регионе зарабатывают в среднем 113 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюменской области по итогам третьего квартала 2025 года компании добывающей отрасли чаще всего предлагали работу машинистам спецтехники и сварщикам. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Работы».

«В третьем квартале 2025 года работодатели региона активно искали специалистов технических направлений. Лидером по числу вакансий стал машинист спецтехники. На втором месте — сварщик, без которого невозможно обслуживание и ремонт оборудования на добывающих и перерабатывающих предприятиях», — поделились эксперты.

У машинистов средняя зарплата составила 156 665 рублей, а у сварщиков — 113 545 рублей в месяц. В топ самых востребованных специалистов также вошли водители грузового транспорта с зарплатой в 133 тысячи рублей и монтажники с зарплатой почти в 119 тысяч рублей.

