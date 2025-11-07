Логотип РИА URA.RU
Общество

Работа

В Тюменской области названы самые востребованные специалисты добывающей отрасли

07 ноября 2025 в 06:01
Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюменской области по итогам третьего квартала 2025 года компании добывающей отрасли чаще всего предлагали работу машинистам спецтехники и сварщикам. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Работы».

«В третьем квартале 2025 года работодатели региона активно искали специалистов технических направлений. Лидером по числу вакансий стал машинист спецтехники. На втором месте — сварщик, без которого невозможно обслуживание и ремонт оборудования на добывающих и перерабатывающих предприятиях», — поделились эксперты.

У машинистов средняя зарплата составила 156 665 рублей, а у сварщиков — 113 545 рублей в месяц. В топ самых востребованных специалистов также вошли водители грузового транспорта с зарплатой в 133 тысячи рублей и монтажники с зарплатой почти в 119 тысяч рублей.

Замыкает пятерку лидеров по числу вакансий слесарь, обеспечивающий бесперебойную работу и ремонт оборудования. Для этой профессии среднее зарплатное предложение составило 117 600 рублей в месяц.

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

