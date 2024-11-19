Стала известна стоимость выкупа культового объекта в Перми

Пермские власти выкупят ДК Ленина у евангелистов за 260 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В бюджете Перми на 2025 год заложены средства на выкуп ДК имени Ленина
В бюджете Перми на 2025 год заложены средства на выкуп ДК имени Ленина Фото:

Средства на выкуп в собственность города проблемного ДК имени Ленина предусмотрены в бюджете Перми на 2025 год. Городские власти выделили на эти цели 260 млн рублей.

«Администрация Перми заложила средства на выкуп ДК имени Ленина (ул. Уральская, 93) в собственность муниципалитета. На эти цели предусмотрено 260 млн рублей», — пишет Business Class со ссылкой на замглавы города Яну Фурман.

Евангелисты купили ДК имени Ленина у «Мотовилихинских заводов» в 2005 году. О том, что власти Пермского края планируют забрать здание в собственность региона, стало известно в мае 2024 года. В октябре текущего года инсайд URA.RU подтвердился.

Ранее URA.RU рассказывало, что апелляционный суд оставил без изменений решение первой инстанции о взыскании с пермских евангелистов 14 млн рублей за использование участка под ДК. В «Новом завете» считают, что ничего не должны, поскольку не заключали с властями договор аренды. 

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Средства на выкуп в собственность города проблемного ДК имени Ленина предусмотрены в бюджете Перми на 2025 год. Городские власти выделили на эти цели 260 млн рублей. «Администрация Перми заложила средства на выкуп ДК имени Ленина (ул. Уральская, 93) в собственность муниципалитета. На эти цели предусмотрено 260 млн рублей», — пишет Business Class со ссылкой на замглавы города Яну Фурман. Евангелисты купили ДК имени Ленина у «Мотовилихинских заводов» в 2005 году. О том, что власти Пермского края планируют забрать здание в собственность региона, стало известно в мае 2024 года. В октябре текущего года инсайд URA.RU подтвердился. Ранее URA.RU рассказывало, что апелляционный суд оставил без изменений решение первой инстанции о взыскании с пермских евангелистов 14 млн рублей за использование участка под ДК. В «Новом завете» считают, что ничего не должны, поскольку не заключали с властями договор аренды. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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