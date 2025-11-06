Российско-китайские молодежные игры пройдут уже в мае
06 ноября 2025 в 20:47
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Российско-китайские молодежные летние игры пройдут в мае 2026 года в Калининграде. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.
