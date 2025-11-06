Боец ВС РФ рассказал, когда освободят Купянск
За день его бойцы уничтожили две группы боевиков и освободили 7 зданий
Фото: U.S. Army / Sgt. Justin Geiger
В течение пяти дней восточную часть Купянска полностью освободят. Об этом рассказал командир штурмового отряда группировки «Запад» с позывным «Ловец».
«В течение пяти дней восточную часть Купянска освободят. Осталось зачистить менее 50 строений» — передает слова командира РИА Новости. Он добавил, что в городе за сутки уничтожены две группы боевиков, освобождены семь зданий и завершена зачистка комбикормового завода.
Ранее в Минобороны критически отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы «зачистке» в Купянске украинскими войсками. В российском военном ведомстве отметили, что украинский лидер либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой, либо, осознавая безысходность ситуации, пытается скрыть реальное положение дел.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.