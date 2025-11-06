В России установили нормы учебной нагрузки для школьников по физкультуре

На уроки физкультуры будет отведено не меньше 2-3 часов в неделю, сообщил Кравцов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министерство просвещения РФ установило нормированную нагрузку на детей по физкультуре. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

«Закрепили, что сегодня в каждой школе, в каждом классе нашей страны на уроки физкультуры обязательно отводится не менее 2-3 часов в неделю [в зависимости от класса и продолжительности учебной недели]», — сказал Кравцов, его слова передает ТАСС.

Он также отметил, что помимо физкультуры были пересмотрены и другие предметы. Нормированная нагрузка по ним скорректиррована с учетом требований Роспотребнадзора. Кроме того, Кравцов сообщил, что к концу 2025 года по всей стране планируется обновить 900 спортивных залов.

