Путин поручил создать систему проверки квалификации детских тренеров

Глава России Владимир Путин поручил продумать систему сертификации и подтверждения квалификации детских тренеров. Также президент сказал, что контроль качества должен быть очевидным, так как родители должны быть уверены в тех, кто работает с их детьми. Об этом он сообщил на заседании совета по развитию физической культуры и спорта.