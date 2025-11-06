Путин поручил создать систему проверки квалификации детских тренеров
06 ноября 2025 в 21:14
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Глава России Владимир Путин поручил продумать систему сертификации и подтверждения квалификации детских тренеров. Также президент сказал, что контроль качества должен быть очевидным, так как родители должны быть уверены в тех, кто работает с их детьми. Об этом он сообщил на заседании совета по развитию физической культуры и спорта.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал