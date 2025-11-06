Путин в Самаре принял участие в открытии новых спортивных объектов в режиме ВКС Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия новых спортивных объектов в стране. Мероприятие проходит в Самаре в режиме видеоконференцсвязи, сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер прилете в Самару с рабочим визитом. Об этом ранее проинформировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Согласно заявлению представителя Кремля, в рамках визита президент выступит на форуме «Россия — спортивная держава». Кроме того, запланировано проведение заседания Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, которое возглавит глава государства.

«Президенту по видеосвязи презентуют ряд новых спортивных объектов, открытых в регионах России в 2025 году. Видеоконференция проходит на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса „Орбита“», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте Кремля.

В список вошел спортивный комплекс тренировочного центра «Крымский» в Алуште, где готовятся сборные команды России. Здесь проводят тренировки и соревнования российского и международного масштаба. Комплекс приспособлен для занятий спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.