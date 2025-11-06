Шенгенские визы для россиян после ограничений ЕС: что изменится и кому закроют въезд в Европу

ЕС ужесточат выдачу россиянам шенгенских виз Фото: Анна Майорова © URA.RU

Евросоюз планирует ввести новые ограничения на выдачу шенгенских виз гражданам России, фактически прекратив в большинстве случаев оформление многократных разрешений на въезд. Вместо них россияне будут получать преимущественно однократные визы, за исключением гуманитарных случаев или ситуаций с лицами, имеющими гражданство стран ЕС, сообщило американское издание Politico. Какие ограничения на получение шенгенской визы в 2025 году — в материале URA.RU.

Может ли ЕС запретить въезд в Европу для россиян

Евросоюз готовится ввести новые ограничения на выдачу шенгенских виз для россиян, фактически прекратив выдачу многократных виз в большинстве случаев, отметили неназванные чиновники Politico. Издание подчеркивает, что Еврокомиссия не обладает полномочиями для введения полного запрета на въезд российских туристов. Однако может существенно усложнить процедуру получения виз.

Согласно информации Европейской комиссии, в течение 2024 года шенгенские визы были оформлены для свыше полумиллиона граждан Российской Федерации. Данный показатель демонстрирует существенное увеличение в сравнении с предыдущим годом, однако остается значительно ниже докризисных значений: в 2019 году российским гражданам было предоставлено более четырех миллионов виз.

Продолжение после рекламы

Венгрия, Франция, Испания и Италия сохраняют активную практику выдачи туристических виз гражданам из России. Ожидается, что новые правила будут официально приняты и внедрены до 10 ноября.

В составе 19-го пакета санкционных мер, одобренного Европейским союзом в недавнее время, предусматривается введение новых правил для российских дипломатических представителей. Согласно планируемым изменениям, россиян хотят обязать предварительно уведомлять принимающие страны о намерении пересечь границы государств Шенгенского соглашения.

Кто уже ввел ограничения и какие

Брюссель ранее уже усложнил процедуру получения виз для россиян и увеличил стоимость их оформления, приостановив в конце 2022 года действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией после начала вооруженного конфликта на территории Украины. Ряд государств — членов ЕС, включая прибалтийские страны, ввели полный запрет или значительно ограничили въезд российских граждан на свою территорию.

Литва первой ввела запрет на въезд по небиометрическим паспортам с 1 июня текущего года. Исключение литовские власти сделали только для транзитных поездок по железной дороге из Калининградской области в остальную часть России и обратно.

Власти Германии объявили, что с 1 января 2026 года страна перестанет признавать пятилетние заграничные паспорта граждан России для въезда на свою территорию. Для пересечения немецкой границы россиянам потребуется только биометрический загранпаспорт нового образца, сообщили на сайте посольства Германии в России. При этом в диппредставительстве уточнили, что исключение сохранится для паспортов старого образца, в которых уже проставлена действующая немецкая виза.

В настоящее время небиометрические загранпаспорта граждан России не признают семь европейских государств: Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия, Литва и Латвия. В конце сентября генеральное консульство Италии в Москве предупредило, что наличие шенгенской визы, выданной Италией, не дает права на поездки в эти страны при наличии паспорта старого образца.