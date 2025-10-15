Политологи предрекают отставку самарскому губернатору, попавшему в новый скандал

Федеральные политологи уверены, что устраивающий скандалы самарский губернатор Вячеслав Федорищев потерял доверие федерального центра. Ему прочат увольнение, когда будет подобрана нужная кандидатура на замену. Ранее в сеть попало видео, на котором Федорищев, используя ненормативную лексику, раскритиковал и уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова.
«Он — один из худших представителей губернаторского корпуса, у него жуткий популизм и полное отсутствие достижений, серьезный конфликт с местными элитами. Вопрос по нему решен, потому что на фоне отсутствия достижений он провоцирует множество скандалов. Отставка случится после того, как пройдут необходимые консультации и будет найден кандидат на смену», — сообщил агентству директор NPR Group Дмитрий Фетисов.
В беседе с нами эксперты раскритиковали поведение Федорищева, который с матом уволил главу Кинельского района Жидкова. «Обложить матом человека почти в два раза старше, который не может ответить — так себе пиар», — сказал руководитель «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Руководитель Центра региональной политики Илья Гращенков отметил, что поведение Федорищева ведет к деградации власти.
Этой осенью самарский губернатор уже попадал в скандал, предложив музыканту Егору Криду «по-мужски объяснить, почему нельзя обижать девушку». Так он заступился за Мизулину, которую ранее Крид обвинил в лицемерии. После нескольких «сомнительных» постов Федорищев удалил свой telegram-канал.
URA.RU пыталось дозвониться до главы регион. На момент публикации он не ответил на звонки.
