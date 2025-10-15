Политологи предрекают отставку самарскому губернатору, попавшему в новый скандал

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самарский губернатор Федорищев ослабил позиции после скандала, сообщают политологи
Самарский губернатор Федорищев ослабил позиции после скандала, сообщают политологи Фото:

Федеральные политологи уверены, что устраивающий скандалы самарский губернатор Вячеслав Федорищев потерял доверие федерального центра. Ему прочат увольнение, когда будет подобрана нужная кандидатура на замену. Ранее в сеть попало видео, на котором Федорищев, используя ненормативную лексику, раскритиковал и уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова.

«Он — один из худших представителей губернаторского корпуса, у него жуткий популизм и полное отсутствие достижений, серьезный конфликт с местными элитами. Вопрос по нему решен, потому что на фоне отсутствия достижений он провоцирует множество скандалов. Отставка случится после того, как пройдут необходимые консультации и будет найден кандидат на смену», — сообщил агентству директор NPR Group Дмитрий Фетисов.

В беседе с нами эксперты раскритиковали поведение Федорищева, который с матом уволил главу Кинельского района Жидкова. «Обложить матом человека почти в два раза старше, который не может ответить — так себе пиар», — сказал руководитель «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Руководитель Центра региональной политики Илья Гращенков отметил, что поведение Федорищева ведет к деградации власти.

Этой осенью самарский губернатор уже попадал в скандал, предложив музыканту Егору Криду «по-мужски объяснить, почему нельзя обижать девушку». Так он заступился за Мизулину, которую ранее Крид обвинил в лицемерии. После нескольких «сомнительных» постов Федорищев удалил свой telegram-канал.

URA.RU пыталось дозвониться до главы регион. На момент публикации он не ответил на звонки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Федеральные политологи уверены, что устраивающий скандалы самарский губернатор Вячеслав Федорищев потерял доверие федерального центра. Ему прочат увольнение, когда будет подобрана нужная кандидатура на замену. Ранее в сеть попало видео, на котором Федорищев, используя ненормативную лексику, раскритиковал и уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова. «Он — один из худших представителей губернаторского корпуса, у него жуткий популизм и полное отсутствие достижений, серьезный конфликт с местными элитами. Вопрос по нему решен, потому что на фоне отсутствия достижений он провоцирует множество скандалов. Отставка случится после того, как пройдут необходимые консультации и будет найден кандидат на смену», — сообщил агентству директор NPR Group Дмитрий Фетисов. В беседе с нами эксперты раскритиковали поведение Федорищева, который с матом уволил главу Кинельского района Жидкова. «Обложить матом человека почти в два раза старше, который не может ответить — так себе пиар», — сказал руководитель «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Руководитель Центра региональной политики Илья Гращенков отметил, что поведение Федорищева ведет к деградации власти. Этой осенью самарский губернатор уже попадал в скандал, предложив музыканту Егору Криду «по-мужски объяснить, почему нельзя обижать девушку». Так он заступился за Мизулину, которую ранее Крид обвинил в лицемерии. После нескольких «сомнительных» постов Федорищев удалил свой telegram-канал. URA.RU пыталось дозвониться до главы регион. На момент публикации он не ответил на звонки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...