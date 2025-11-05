В Чехии сообщили Украине неприятные новости по поводу поставок
Новое правительство Чехии сконцентрируется на «дипломатических усилиях» для прекращения конфликта на Украине, сказал Турек
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Новое правительство Чехии может сократить военную помощь, выделяемую Украине. Об этом заявил экс-депутат Европарламента (ЕП) от фракции «Патриоты» Филип Турек в интервью изданию Politico.
«Оно [новое правительство страны] будет уделять приоритетное внимание дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны на Украине и снижение рисков конфликтов в Европе, переходя от военной помощи, финансируемой из государственного бюджета <...>, сосредоточиваясь на потребностях Чехии в сфере безопасности», — сказал Турек. Его слова приводит издание Politico.
Ранее стало известно, что Словакия, Венгрия и Чехия сформировали единую позицию в отношении инициатив ЕС, касающихся украинского вопроса. Об этом сообщил заместитель председателя словацкой партии Smer Любош Блаха.
