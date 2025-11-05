Логотип РИА URA.RU
В Чехии сообщили Украине неприятные новости по поводу поставок

Филип Турек: новое правительство Чехии будет сокращать военную помощь Украине
05 ноября 2025 в 12:42
Новое правительство Чехии сконцентрируется на «дипломатических усилиях» для прекращения конфликта на Украине, сказал Турек

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новое правительство Чехии может сократить военную помощь, выделяемую Украине. Об этом заявил экс-депутат Европарламента (ЕП) от фракции «Патриоты» Филип Турек в интервью изданию Politico. 

«Оно [новое правительство страны] будет уделять приоритетное внимание дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны на Украине и снижение рисков конфликтов в Европе, переходя от военной помощи, финансируемой из государственного бюджета <...>, сосредоточиваясь на потребностях Чехии в сфере безопасности», — сказал Турек. Его слова приводит издание Politico. 

Ранее стало известно, что Словакия, Венгрия и Чехия сформировали единую позицию в отношении инициатив ЕС, касающихся украинского вопроса. Об этом сообщил заместитель председателя словацкой партии Smer Любош Блаха.

