За что экс-замгубернатора оштрафовали в Кургане на 9 миллионов рублей

Ванюков был осужден в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы не забыли резонансный процесс против бывшего замгубернатора Романа Ванюкова, который скоро может выйти на волю. Бывшего чиновника в 2020 году обвинили во взятках, посадили на 11 лет и оштрафовали на 9 миллионов рублей. Однако в прошлом году суд в Кетово заменил Ванюкову реальное лишение свободы принудительными работами. Давайте вместе с URA.RU заглянем в архивные материалы громкого дела.

Крах карьеры бывшего замгубернатора

В суде прозвучали обвинения во взятке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Летом 2020 года в зале Курганского городского суда на скамье подсудимых оказался Роман Ванюков, еще недавно один из ведущих чиновников региона, занимавший пост замгубернатора, директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ. Вердикт судьи означал приговор всей его карьере: виновен в получении взятки в крупном размере. Суд установил, что Ванюков, используя свое служебное положение, получил от предпринимателя 4,3 миллиона рублей. В обмен на эти деньги, как показало следствие, чиновник оказал покровительство бизнесмену. Наказание было назначено в соответствии со всей строгостью антикоррупционного законодательства: 11 лет лишения свободы в колонии, штраф в размере 9 миллионов рублей — более чем в два раза превышающий доказанную сумму взятки. Также у экс-чиновника конфисковали часть имущества и запретили ему занимать должности на госслужбе. Приговор Ванюков выслушал внешне спокойно, подтвердив судье, что ему «все ясно». Человеческая драма прорвалась лишь на мгновение. Когда приставы начали выводить Романа из зала, он успел бросить растерянным родственникам всего одну фразу: «Успокойте маму».

«Не взятка, а плата за информацию»

Ванюков выслушал приговор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Интересно, что сам Роман Ванюков свою вину в получении взятки так и не признал. В последнем слове он выбрал линию защиты, пытаясь переквалифицировать свои действия. «Ваша честь, я раскаиваюсь в том, что я сделал. Действительно, находясь на государственной должности, я не должен был брать какие-то деньги за ту информацию, которую я предоставил предпринимателю. Но ни о каких взятках речи быть не может» — настаивал Ванюков. Однако суд счел, что передача 4,3 миллиона рублей высокопоставленному чиновнику, который курировал сферу строительства и госзаказов, является именно взяткой.

Путь к смягчению наказания

Прошло четыре года. Имя Ванюкова почти исчезло из новостей, оставшись в архивах криминальной хроники. Но летом 2024 года история получила неожиданное продолжение. Кетовский районный суд принимает решение о замене части наказания на более мягкий вид. Романа Ванюкова перевели из колонии в исправительный центр для отбывания принудительных работ. Что это значит? Принудительные работы — это не свобода. Осужденный проживает в специальном общежитии, обязан работать и соблюдать строгий распорядок дня. Часть его зарплаты удерживается в доход государства. Однако это несравнимо более мягкие условия, чем в колонии: разрешены свидания, использование мобильной связи и Интернета. По данным источников, выйти на свободу бывшему замгубернатора удастся в 2028 году. Такое решение суда, вероятно, основано на хороших характеристиках осужденного за время отбывания наказания и частичного возмещения ущерба.

Итог

Ванюков отрицает вину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU