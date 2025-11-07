Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Недвижимость

Крупную производственную базу выставили на продажу в Кургане

07 ноября 2025 в 05:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На базе есть большой склад

На базе есть большой склад

Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В Кургане на улице Омской продается производственная база с офисом и складом. Объект является одним из крупнейших в городе. Об этом говорится в объявлении.

«Продается трехэтажное офисное здание, гараж и склад с возможностью разгрузки железнодорожных вагонов. Стоимость производственной базы — 49 млн рублей», — сообщается в описании недвижимости на сайте «Циан».

Продажа производственной базы в Кургане происходит на фоне активного предложения коммерческой недвижимости в городе. На рынке уже выставлялись объекты общественного питания — кафе Terrazza стоимостью 5,9 млн рублей, кальянная за 3,3 млн рублей и помещение под кофейню за 13 млн рублей, а также действующее придорожное кафе на трассе Р-254 за 1,5 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал