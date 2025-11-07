Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Синоптики предупредили курганцев о гололеде и дожде

07 ноября 2025 в 06:30
Гололед обещают в Кургане

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Днем 7 ноября в Кургане после дождя может появиться гололед на дорогах. Об этом предупреждает местный ЦГМС на своем сайте.

«Небольшой дождь возможен в Кургане и некоторых районах области. На дорогах гололедица. Ночью ожидается температура воздуха -2 градуса, а днем от +2 до +4 градусов», — указано на портале.

Синоптики отмечают, что осенне-зимний переход в Курганской области сопровождается нестабильной погодой с чередованием осадков и температурных колебаний. Ранее, в октябре, в регионе уже прогнозировались мокрый снег и дождь с температурой около нуля градусов, а в начале ноября ожидается новое похолодание с гололедом на дорогах.

