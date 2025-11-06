Логотип РИА URA.RU
В курганском детсаду «Мечта» детям показали автоматы Калашникова

07 ноября 2025 в 03:22
Детям разрешили взять в руки оружие

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В детском саду «Мечта» в Катайске (Курганская область) ребятишкам показали автоматы Калашникова и разрешили с ними сфотографироваться. Информация об этом опубликована на странице дошкольного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Воспитанники подготовительной к школе группы соревновались в эстафете, демонстрируя свою силу, ловкость и командный дух», — сообщается в паблике детсада «Мечта». На фото маленькие дети держат в руках настоящие автоматы Калашникова.

Уточняется, что мероприятие проходило в рамках патриотического воспитания. В нем принимали участие приглашенные лица.

В департамент образования Курганской области направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

