В курганском детсаду «Мечта» детям показали автоматы Калашникова
Детям разрешили взять в руки оружие
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В детском саду «Мечта» в Катайске (Курганская область) ребятишкам показали автоматы Калашникова и разрешили с ними сфотографироваться. Информация об этом опубликована на странице дошкольного учреждения в соцсети «ВКонтакте».
«Воспитанники подготовительной к школе группы соревновались в эстафете, демонстрируя свою силу, ловкость и командный дух», — сообщается в паблике детсада «Мечта». На фото маленькие дети держат в руках настоящие автоматы Калашникова.
Уточняется, что мероприятие проходило в рамках патриотического воспитания. В нем принимали участие приглашенные лица.
В департамент образования Курганской области направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!