В курганском детсаду «Мечта» детям показали автоматы Калашникова

Детям разрешили взять в руки оружие Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В детском саду «Мечта» в Катайске (Курганская область) ребятишкам показали автоматы Калашникова и разрешили с ними сфотографироваться. Информация об этом опубликована на странице дошкольного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Воспитанники подготовительной к школе группы соревновались в эстафете, демонстрируя свою силу, ловкость и командный дух», — сообщается в паблике детсада «Мечта». На фото маленькие дети держат в руках настоящие автоматы Калашникова.

Уточняется, что мероприятие проходило в рамках патриотического воспитания. В нем принимали участие приглашенные лица.

Продолжение после рекламы