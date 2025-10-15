«Коммерсант»: Роспотребнадзор подготовил основания для прекращения продажи БАДов

Роспотребнадзор представил на общественное обсуждение проект перечня оснований, по которым может быть введен запрет на продажу биологически активных добавок (БАДов). Согласно информации, опубликованной изданием «Коммерсант», реализация таких продуктов должна прекращаться в случаях отсутствия государственной регистрации, наличия в составе запрещенных компонентов, отсутствия сведений о производителе на упаковке, а также при попытках реализовать БАДы под видом пищевых добавок.
«Роспотребнадзор опубликовал проект списка оснований для запрета продажи биологически активных добавок (БАДов). Торговля должна быть остановлена, если в составе БАДов есть запрещенные вещества, на пачке нет информации об изготовителе либо БАДы пытаются продать под видом пищевых добавок», — пишет газета.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предложила начать применение новых требований с 1 марта 2026 года. По мнению экспертов, данные меры являются необходимым шагом для очищения рынка от продукции ненадлежащего качества.
