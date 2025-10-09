09 октября 2025

Чистка дымохода едва не убила машиниста в поселке золотодобытчиков в Прикамье

В Красновишерском округе добывается золото
В Красновишерском округе добывается золото Фото:

Тяжелый несчастны случай произошел в вахтовом поселке предприятия по добыче драгоценных металлов в Красновишерском округе Пермского края. Машинист котельной упал с крыши бани во время чистки дымохода и получил травму позвоночника. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции труда региона.

«Инспекция труда приступила к расследованию тяжелого несчастного случая. Он произошел 5 октября с работником предприятия по добыче руд и песков драгоценных металлов. В вахтовом поселке в Красновишерском округе машинист (кочегар) котельной выполнял работы по очистке дымохода на крыше бани. Мужчина не удержался, соскользнул и упал с высоты. В результате он получил тяжелую травму позвоночника»,— написано на сайте инспекции.

Комиссия по расследованию несчастного случая уже работает. Она опросит свидетелей и руководство, изучит все документы, связанные с трудовой деятельностью пострадавшего. В отношении работодателя организовано проведение незамедлительного контрольно-надзорного мероприятия.

Если инспекция труда найдет нарушения, то компанию оштрафуют. Материалы расследования несчастного дела передадут следователям для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности. 

Ранее, 27 сентября, серьезный несчастный случай произошел на предприятии в Соликамске Пермского края, где машинист бумагоделательной машины получил тяжелую травму глаза во время ремонтных работ. Тогда также была организована проверка инспекции труда, а материалы переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении виновных к ответственности.

