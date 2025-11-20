Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Стая собак нападает на людей в центре Перми

20 ноября 2025 в 18:15
Агрессивные животные обитают в самом центре Перми

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Стая агрессивных собак поселилась в центре Перми. Вечером 19 ноября целью их атаки стал корреспондент URA.RU.

«Стая взрослых агрессивных собак выскочила, когда я со спутницей шел по улице Екатерининской, около Музыкального колледжа. Именно из-за здания колледжа они с лаем и выбежали, пытаясь нас укусить. Громкими криками удалось их приостановить, а самим спешно перейти на другую сторону дороги — хорошо машин в тот момент было не много. Укрылись в итоге в кафе. Это, замечу, произошло менее чем в километре от мэрии и администрации губернатора. В самом центре Перми», — рассказал журналист.

Встреча с животными произошла около девяти часов вечера. Стая примерно из десяти собак позже убежала в сторону Комсомольского проспекта. После инцидента подано заявление в МКУ «Служба по обращению с животными без владельцев». URA.RU также направило запрос в правительство Пермского края с просьбой прокомментировать, как ведется в городе работа с регулированием безнадзорных животных.

