Стая собак нападает на людей в центре Перми

«Стая взрослых агрессивных собак выскочила, когда я со спутницей шел по улице Екатерининской, около Музыкального колледжа. Именно из-за здания колледжа они с лаем и выбежали, пытаясь нас укусить. Громкими криками удалось их приостановить, а самим спешно перейти на другую сторону дороги — хорошо машин в тот момент было не много. Укрылись в итоге в кафе. Это, замечу, произошло менее чем в километре от мэрии и администрации губернатора. В самом центре Перми», — рассказал журналист.