В Пермском крае открыли памятник, который поможет школьникам сдавать экзамены
Открытие памятника приурочено к 95-летнему юбилею учебного заведения
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
В Кудымкаре (Пермский край)18 ноября в школе № 2 был торжественно открыт памятник под названием «Пятерка». Арт-объект символизирует знания, творчество, победы, достижения, добро и мир. Мероприятие приурочено к 95-летнему юбилею учебного заведения.
«В мероприятии приняли участие будущие выпускники. В честь юбилейной даты именно им выпала честь первыми прикоснуться к арт-объекту. Есть надежда, что „Пятерка“ окажет помощь старшеклассникам при сдаче экзаменов», — сообщает администрация Кудымкарского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».
По мнению педагогов, памятник будет способствовать и успешным результатам школьников при выполнении контрольных и проверочных работ. А учителя смогут рассчитывать на удачу в работе и дисциплину учеников, если будут прикасаться к символу перед важными событиями.
Школа также выразила признательность своим бывшим ученикам — Артему Кривощекову (выпуск 1999 года) и Елене Носковой (выпуск 2013 года) — за подарок в честь юбилея учебного заведения. Именно они стали инициаторами создания памятника.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!