В Пермском крае открыли памятник, который поможет школьникам сдавать экзамены

В Пермском крае открыли необычный памятник, приносящий удачу на экзаменах
20 ноября 2025 в 18:14
Открытие памятника приурочено к 95-летнему юбилею учебного заведения

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Кудымкаре (Пермский край)18 ноября в школе № 2 был торжественно открыт памятник под названием «Пятерка». Арт-объект символизирует знания, творчество, победы, достижения, добро и мир. Мероприятие приурочено к 95-летнему юбилею учебного заведения.

«В мероприятии приняли участие будущие выпускники. В честь юбилейной даты именно им выпала честь первыми прикоснуться к арт-объекту. Есть надежда, что „Пятерка“ окажет помощь старшеклассникам при сдаче экзаменов», — сообщает администрация Кудымкарского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».  

По мнению педагогов, памятник будет способствовать и успешным результатам школьников при выполнении контрольных и проверочных работ. А учителя смогут рассчитывать на удачу в работе и дисциплину учеников, если будут прикасаться к символу перед важными событиями.

Школа также выразила признательность своим бывшим ученикам — Артему Кривощекову (выпуск 1999 года) и Елене Носковой (выпуск 2013 года) — за подарок в честь юбилея учебного заведения. Именно они стали инициаторами создания памятника. 

