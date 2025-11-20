В книгу вошло 208 разных историй Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми в четверг, 20 ноября, презентовали книгу об участниках спецоперации «Семья СВОих. Память о них сохраним». Зал Дома молодежи, где проходило мероприятие, был практически заполнен — сюда съехались почти все, кто передал свои истории о героях: родные военнослужащих, волонтеры, представители общественных организаций. Инициатором проекта, который поддержал Президентский Фонд Культурных Инициатив, стал краевой Комитет семей воинов отечества. Руководитель организации Ирина Ермакова в беседе с URA.RU рассказала, что в книгу вошло 208 историй.

«В книгу вошло 208 историй, хотя изначально планировалось 100. Мы собирали рассказы самих участников СВО, их родных, волонтеров, всех тех, кто так или иначе помогает приближать победу. Эта книга о подвиге, о любви, о памяти, о будущем. Участие в составлении книги принял коллектив Комитета семей воинов отечества. Обрабатывать истории, которые нам присылали участники, было непросто в первую очередь эмоционально. Потому что каждый рассказ, это не просто 1000 буквенных знаков. За каждым рассказом — история семьи, которая стала историей станы. История конкретного человека, который своим поступком формирует фундамент будущего нашей страны. Было непросто, но мы справились», — отметила Ермакова.

Книгу получат все, кто принимал в ней участие. Ее также передадут в библиотеки и музеи муниципальных образований. Ермакова выразила надежду, что вышедшее в свет издание станет не последним. Сейчас Комитет совместно с руководством края обсуждает, как продолжить начатый проект.

