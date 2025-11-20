С осужденного за резню в пермской школе №127 взыщут более миллиона рублей

Он обязан выплатить деньги в федеральный бюджет в качестве компенсации за неосновательное обогащение Фото: Стас Этвеш © URA.RU

В 2018 году Лев Биджаков был осужден за поножовщину в пермской школе №127. Согласно решению суда, он обязан выплатить в федеральный бюджет 1,1 млн рублей в качестве компенсации за неосновательное обогащение.

«Средства в размере 1,1 млн рублей были распределены между 20 потерпевшими. В настоящее время Биджаков-младший должен выплатить более 7,1 млн рублей в качестве компенсации имущественного и морального вреда», — сообщает «РБК-Пермь».

URA.RU ранее писало о том, что зимой 2018 года в результате нападения, совершенного Львом Биджаковым и его соучастником Александром Буслидзе, пострадали ученики 4 «б» класса школы №127. А также учительница и охранник.

Затем Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор Льву Биджакову, на тот момент 17-летнему. Он был признан виновным в разбое и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенном группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений. Суд назначил наказание в виде 9 лет и 8 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 40 тысяч рублей. В апреле 2019 года тот же суд приговорил Александра Буслидзе, также 17-летнего на тот момент, к 7 годам лишения свободы за участие в покушении на убийство.

Иски всех 20 потерпевших о возмещении имущественного и морального вреда были удовлетворены. В рамках исполнения решения суда было обращено взыскание на автомобиль Toyota RAV4, который принадлежал отцу Льва Биджакова.

Позднее состоялись торги, на которых автомобиль был продан за 1,1 млн рублей. Полученные средства были направлены на возмещение исков потерпевших. Однако новый владелец продал автомобиль в тот же день. В 2022 году Пермский краевой суд признал состоявшиеся торги недействительными. Автомобиль истребовали у покупателя и вернули Роману Биджакову. В 2023 году покупатель отсудил у ТУ Росимущества компенсацию убытков в размере 1,1 млн рублей.