Тюменский застройщик вернул себе место в федеральном топе

Девелопер родом из Тюмени «Страна» вернул себе место в федеральном топе застройщиков по объемам текущего строительства. Такие данные опубликованы в обновленном рейтинге Единого ресурса застройщиков.

«Топ застройщиков РФ по объемам текущего строительства. 10 место — „Страна Девелопмент“, Тюменская область. Изменение позиции по сравнению с прошлым месяцем — +1», — гласит рейтинг.

Известно, что в настоящий момент «Страна» возводит почти 1,3 миллиона квадратных метров жилья. Компания активно реализует проекты в Тюменской, Свердловской, Новосибирской, Московской областях и в Москве. В Тюмени девелопер строит семь жилых комплексов в разных частях города.

