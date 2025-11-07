Логотип РИА URA.RU
Общество

Образование

В тюменском вузе будущих инженеров обучат по новой системе

ТюмГУ внедрил кросс-уровневое обучение для студентов инженерных специальностей
07 ноября 2025 в 09:59
В ТюмГУ уже начали опробовать новый формат

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменский государственный университет внедряет систему кросс-уровневого обучения для будущих инженеров. Об этом URA.RU сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза. Формат предполагает совместную работу студентов разных курсов и направлений подготовки над реальными проектами для индустриальных партнеров. Такой подход помогает устранить разрыв между теорией и практикой, формируя у будущих специалистов необходимые компетенции уже во время учебы.

«Мы ставим перед собой задачу расширить портфель образовательных программ от СПО до аспирантуры со сквозной (кросс-уровневой) проектной деятельностью. В этой модели аспиранты будут определять решения для достижения технологических результатов и формулировать задачи для студентов младших курсов. Магистранты, опираясь на эти задачи, должны разрабатывать и проверять технологические гипотезы, формируя концепции решений с оценкой эффективности. Студенты бакалавриата вовлекаются в процесс, помогая магистрантам расширить охват анализируемых решений через технологический поиск и знакомясь с отраслевой спецификой», — рассказал директор Передовой инженерной школы, руководитель технологического развития и проектной деятельности ТюмГУ Михаил Писарев.

Подготовка инженерных кадров — одна из стратегических задач университета в рамках программы «Приоритет-2030». Профильные программы реализуются в Передовой инженерной школе, Школе компьютерных наук и Школе естественных наук. Среди них — «Интегрированное моделирование нефтегазовых месторождений», «Инжиниринг месторождений нефти и газа», «Роботизированные системы промышленной автоматизации» и «Геотехника в криолитозоне». Ряд магистерских программ реализуется совместно с индустрией, с привлечением экспертов-преподавателей и выездами в лаборатории.

В 2025 году Передовая инженерная школа ТюмГУ впервые провела набор на бакалавриат «Инженерная инноватика». Программа реализуется в партнерстве с Московским физико-техническим институтом и компанией «Газпром нефть». МФТИ дополняет программу курсами общим объемом 50 зачетных единиц, включая углубленное изучение математического анализа, механики, программирования и численных методов. Вместе с «Мехатроникой и робототехникой» эти программы выбраны как стратегические для подготовки инженеров-интеграторов и системного решения проблемы кадрового дефицита.

