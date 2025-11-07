Логотип РИА URA.RU
Общество

В прокуратуре Тюменской области произошло важное назначение

Первым заместителем прокурора Тюменской области стал Максим Шилин
07 ноября 2025 в 13:07
Должность первого заместителя прокурора Тюменской области получил Максим Шилин

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Первым заместителем прокурора Тюменской области стал силовик из Северной Осетии Максим Шилин. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее эту должность занимал Руфат Биктемеров, который в июне занял пост заместителя губернатора Тюменской области.

«Первым заместителем прокурора Тюменской области стал Максим Николаевич Шилин. В ведомстве ждут приказ о его назначении от Генпрокуратуры РФ. После этого он будет официально представлен коллективу», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

До назначения на новую должность Максим Шилин занимал пост заместителя прокурора республики Северная Осетия. На момент публикации заметки, данные о нем по-прежнему размещены на официальном сайте ведомства. Комментарий прокуратуры Тюменской области ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в апреле первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров оставил должность, с тех пор вакансия числилась открытой. В июне бывший силовик устроился на работу в правительство региона, где занял пост заместителя губернатора Александра Моора.

