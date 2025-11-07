Логотип РИА URA.RU
В Тюмени открыли мемориал павшим войнам

07 ноября 2025 в 10:06
Мемориал открыли в Матмассах

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Тюмени, в поселке Матмассы, открыли мемориал, посвященный погибшим войнам, участвующим в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в городской администрации.

«Состоялось знаменательное событие — открытие мемориальной композиции возле Обелиска павшим воинам 1941—1945 годов в поселке Матмасы. Эта композиция стала символом благодарности жителям района, чьи родные участвовали в боях Великой Отечественной войны», — сообщили в администрации.

На мемориале размещены фотографии и фамилии павших героев. При этом список павших героев может пополняться. Установка памятника была проведена благодаря поддержке депутата Тюменской городской думы Георгия Муратова и губернаторского гранта.

Ранее агентство писало о том, что муниципалитеты Тюменской области начали активнее размещать тендеры на установку памятников участникам СВО. Согласно данным госзакупок, в 2025 году в регионе было опубликовано несколько таких конкурсов, тогда как в предыдущие годы они практически не размещались.

