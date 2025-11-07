Тюменцы в составе ОПГ обманули маркетплейсы на 12 миллионов рублей

Организатор группировки находится под следствием Фото: Илья Московец © URA.RU

Четыре жителя Тюменской области обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчины заказывали на маркетплейсах технику, вносили первоначальный взнос, а затем перепродавали полученный товар. Сумма ущерба составила более 12 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«По версии следствия, в 2022 году тюменец разработал преступную схему хищения денежных средств путем приобретения товаров на площадке маркетплейса и вовлек в нее пять человек. Соучастники покупали телефоны, современные гаджеты и бытовые электроприборы с использованием сервиса оплаты частями. После внесения первоначального взноса они забирали покупки, а оставшуюся стоимость не оплачивали», — сообщили в прокуратуре.