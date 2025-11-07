Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Вице-спикер Тюменской облдумы второй раз за год уехала волонтером в ЛНР

Зампред Тюменской облдумы Шевчик работает в составе гуманитарной миссии в ЛНР
07 ноября 2025 в 11:21
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Тюменские парламентарии выехали в ЛНР с гуманитарной миссией

Тюменские парламентарии выехали в ЛНР с гуманитарной миссией

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты Тюменской облдумы выехали в Луганскую народную республику. В поездке принимают участие вице-спикер Наталья Шевчик, единороссы Александр Зеленский и Лариса Цупикова. Практически в полном составе работает фракция ЛДПР — ее представляют Иван Вершинин, Глеб Трубин и Артем Зайцев, сообщил председатель регпарламента Фуат Сайфитдинов.

«На протяжении нескольких недель делегация добровольцев будет помогать медицинским сотрудникам в госпиталях, участвовать в приеме и транспортировке раненых, разбирать гуманитарную помощь. Для депутатов и сотрудников областной думы это уже не первая поездка в новые регионы», — написал Фуат Сайфитдинов в личном telegram-канале.

До этого зампредседателя регпарламента Наталья Шевчик посещала ЛНР в апреле. Ранее URA.RU сообщало, что на новых территориях с гуманитарной миссией впервые побывал глава Тюмени Максим Афанасьев. Вернувшись домой мэр рассказал о том, что поездка изменила его жизненные приоритеты.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал