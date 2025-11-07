Вице-спикер Тюменской облдумы второй раз за год уехала волонтером в ЛНР

Тюменские парламентарии выехали в ЛНР с гуманитарной миссией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты Тюменской облдумы выехали в Луганскую народную республику. В поездке принимают участие вице-спикер Наталья Шевчик, единороссы Александр Зеленский и Лариса Цупикова. Практически в полном составе работает фракция ЛДПР — ее представляют Иван Вершинин, Глеб Трубин и Артем Зайцев, сообщил председатель регпарламента Фуат Сайфитдинов.

«На протяжении нескольких недель делегация добровольцев будет помогать медицинским сотрудникам в госпиталях, участвовать в приеме и транспортировке раненых, разбирать гуманитарную помощь. Для депутатов и сотрудников областной думы это уже не первая поездка в новые регионы», — написал Фуат Сайфитдинов в личном telegram-канале.