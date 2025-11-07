Логотип РИА URA.RU
Затонувшее судно достанут со дна в Тюменской области

07 ноября 2025 в 12:26
Судно наносит вред окружающей среде

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Со дна озера в Тюменской области достанут затонувшее судно. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. 

«Установлено, что в акватории озера Саускановское Тобольского муниципального района Тюменской области находится полузатопленное судно внутреннего водного транспорта буксир-толкач „Васин“, владелец которого длительное время уклонялся от его поднятия», — сообщили в прокуратуре. Судно создает препятствие и наносит вред окружающей среде. 

Сук удовлетворил иск в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле

