На что семья тюменцев, выигравших миллиард в новогоднюю лотерею, потратила деньги. Эксклюзив

Лотерейные миллиардеры из Тюмени потратили часть денег на жилье и помощь родным
07 ноября 2025 в 11:15
Светлана и Юрий из Тюмени выиграли в новогоднюю лотерею миллиард рублей

Светлана и Юрий из Тюмени выиграли в новогоднюю лотерею миллиард рублей

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Семья из Тюмени, выигравшая 1 января 2024 года миллиард рублей в лотерею, потратила часть полученных денег на жилье и помощь родным. Семеновы остались жить в областной столице, рассказали URA.RU в пресс-службе компании «Столото».

«Семеновы по-прежнему живут в Тюмени, проводят время с родными. Светлана и Юрий привыкли относиться к деньгам бережно, поэтому к тратам подошли рационально. Семья улучшила свои жилищные условия и помогла близким», — сообщили в «Столото».

Светлана и Юрий из Тюмени в 2024 году выиграли в новогоднюю лотерею миллиард рублей. С учетом вычета налога они получили 850 миллионов рублей. Часть приза тюменка планировала потратить на открытие собственного логопедического кабинета, чтобы помогать детям с отклонениями, и покупку рубинового колье в честь годовщины свадьбы. Пара состоит в браке уже 40 лет. 

