Светлана и Юрий из Тюмени выиграли в новогоднюю лотерею миллиард рублей

Семья из Тюмени, выигравшая 1 января 2024 года миллиард рублей в лотерею, потратила часть полученных денег на жилье и помощь родным. Семеновы остались жить в областной столице, рассказали URA.RU в пресс-службе компании «Столото».

«Семеновы по-прежнему живут в Тюмени, проводят время с родными. Светлана и Юрий привыкли относиться к деньгам бережно, поэтому к тратам подошли рационально. Семья улучшила свои жилищные условия и помогла близким», — сообщили в «Столото».