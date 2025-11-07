В тюменских кафе подавали блюда из потенциально опасного мяса

На мясо не было сопроводительных документов Фото: Илья Московец © URA.RU

В двух тюменских кафе подавали блюда из потенциально опасного мяса. На него отсутствовала документация в системе «Меркурий», сообщили в тюменском Россельхознадзоре.





«Инспекторами управления установлено, что у кафе „Чайхана“ отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на все мясное сырье, используемое для приготовления блюд. Аналогичные признаки нарушений выявлены в отношении кафе „Колхети“ Установить происхождение и безопасность сырья, используемого указанными точками общественного питания, не представляется возможным», — сообщили в ведомстве.



