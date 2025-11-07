Логотип РИА URA.RU
В тюменских кафе подавали блюда из потенциально опасного мяса

Два тюменских заведения используют мясо без ветеринарных документов
07 ноября 2025 в 11:14
На мясо не было сопроводительных документов

Фото: Илья Московец © URA.RU

В двух тюменских кафе подавали блюда из потенциально опасного мяса. На него отсутствовала документация в системе «Меркурий», сообщили в тюменском Россельхознадзоре.


«Инспекторами управления установлено, что у кафе „Чайхана“ отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на все мясное сырье, используемое для приготовления блюд. Аналогичные признаки нарушений выявлены в отношении кафе „Колхети“ Установить происхождение и безопасность сырья, используемого указанными точками общественного питания, не представляется возможным», — сообщили в ведомстве.


Всем предпринимателям, допустившим нарушения, объявлены предостережения о недопустимости несоблюдения обязательных требований ветеринарного законодательства и технических регламентов. Ранее подобные нарушения были выявлены в тюменской бургерной и городском кафе. 

