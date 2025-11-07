В тюменских кафе подавали блюда из потенциально опасного мяса
На мясо не было сопроводительных документов
Фото: Илья Московец © URA.RU
В двух тюменских кафе подавали блюда из потенциально опасного мяса. На него отсутствовала документация в системе «Меркурий», сообщили в тюменском Россельхознадзоре.
«Инспекторами управления установлено, что у кафе „Чайхана“ отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на все мясное сырье, используемое для приготовления блюд. Аналогичные признаки нарушений выявлены в отношении кафе „Колхети“ Установить происхождение и безопасность сырья, используемого указанными точками общественного питания, не представляется возможным», — сообщили в ведомстве.
Всем предпринимателям, допустившим нарушения, объявлены предостережения о недопустимости несоблюдения обязательных требований ветеринарного законодательства и технических регламентов. Ранее подобные нарушения были выявлены в тюменской бургерной и городском кафе.
