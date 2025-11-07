Тюменец избил настольной лампой девочку-подростка
Мужчина также бил девочку руками и ногами
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Житель Тюменской области избил несовершеннолетнюю девочку. Удары он наносил ногами, руками и настольной лампой. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.
«12 мая 2024 года Евгений, находясь в селе Омутинское, на почве личных неприязненных отношений умышленно нанес телесные повреждения потерпевшей, 2007 года рождения. Его действия включали один удар ногой в живот, несколько ударов рукой по телу потерпевшей, а затем несколько ударов настольной лампой и шнуром от настольной лампы по ее телу», — рассказали в ведомстве.
На суде злоумышленник признал свою вину. Его обязали выплатить штраф в размере 5 000 рублей.
Ранее агенство писало о том, что в Тюмени соседи избили пенсионерку-инвалида. Женщину истязали за просьбу выключить музыку в ночное время.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!