Тюменец избил настольной лампой девочку-подростка

«12 мая 2024 года Евгений, находясь в селе Омутинское, на почве личных неприязненных отношений умышленно нанес телесные повреждения потерпевшей, 2007 года рождения. Его действия включали один удар ногой в живот, несколько ударов рукой по телу потерпевшей, а затем несколько ударов настольной лампой и шнуром от настольной лампы по ее телу», — рассказали в ведомстве.