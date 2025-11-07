Логотип РИА URA.RU
Тюменец избил настольной лампой девочку-подростка

07 ноября 2025 в 09:43
07 ноября 2025 в 09:43
Мужчина также бил девочку руками и ногами

Мужчина также бил девочку руками и ногами

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Тюменской области избил несовершеннолетнюю девочку. Удары он наносил ногами, руками и настольной лампой. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.

«12 мая 2024 года Евгений, находясь в селе Омутинское, на почве личных неприязненных отношений умышленно нанес телесные повреждения потерпевшей, 2007 года рождения. Его действия включали один удар ногой в живот, несколько ударов рукой по телу потерпевшей, а затем несколько ударов настольной лампой и шнуром от настольной лампы по ее телу», — рассказали в ведомстве.

На суде злоумышленник признал свою вину. Его обязали выплатить штраф в размере 5 000 рублей.

Ранее агенство писало о том, что в Тюмени соседи избили пенсионерку-инвалида. Женщину истязали за просьбу выключить музыку в ночное время. 

