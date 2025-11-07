В смертельной аварии в Тюмени погиб врач
Погибший работал в медсанчасти «Нефтяник»
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В смертельном ДТП, которое произошло днем 5 ноября, погиб врач медико-санитарной части «Нефтяник». Об этом сообщили коллеги мужчины в соцсетях учреждения.
«Сегодня мы скорбим вместе с семьей и коллегами молодого врача-терапевта КДЦ „Нефтяник“ Айбека Инамжоновича Аскарова, трагически погибшего в результате дорожно-транспортного происшествия. Светлый и отзывчивый доктор Аскаров оставил добрый след в сердцах пациентов и коллег», — такое сообщение появилось в официальной группе центра в соцсети «ВКонтакте».
Там также отметили, что похороны мужчины состоятся на его родине в Киргизии. Коллеги и пациенты врача вспоминают его как отзывчивого и добросовестного специалиста.
Смертельное ДТП произошло днем 5 ноября в районе развязки Мельникайте — Дружбы. По предварительным данным, погибший мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!