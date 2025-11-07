В смертельной аварии в Тюмени погиб врач

Погибший работал в медсанчасти «Нефтяник» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В смертельном ДТП, которое произошло днем 5 ноября, погиб врач медико-санитарной части «Нефтяник». Об этом сообщили коллеги мужчины в соцсетях учреждения.

«Сегодня мы скорбим вместе с семьей и коллегами молодого врача-терапевта КДЦ „Нефтяник“ Айбека Инамжоновича Аскарова, трагически погибшего в результате дорожно-транспортного происшествия. Светлый и отзывчивый доктор Аскаров оставил добрый след в сердцах пациентов и коллег», — такое сообщение появилось в официальной группе центра в соцсети «ВКонтакте».

Там также отметили, что похороны мужчины состоятся на его родине в Киргизии. Коллеги и пациенты врача вспоминают его как отзывчивого и добросовестного специалиста.

