На Широкореченском кладбище есть аллея врачей (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Широкореченское кладбище в Екатеринбурге стало последним пристанищем для настоящих светил уральской и российской медицины. Их совместный вклад охватывает практически все ключевые области — от кардиологии и нейрохирургии до гинекологии и пластической хирургии. Они были не только выдающимися учеными и практиками, но и педагогами, воспитавшими новые поколения врачей, а также организаторами, создававшими целые медицинские службы. Подробнее — в материале URA.RU.

Основатели уральской медицинской школы: эпоха Кушелевского и Шефера

В середине прошлого столетия медицинскую науку на Урале поднимали титаны, чья деятельность пришлась на суровые годы войны и послевоенного восстановления.

Борис Павлович Кушелевский (1890–1976) — фигура поистине легендарная. Выпускник Казанского университета, прошедший две войны, он с 1937 по 1968 годы руководил кафедрой факультетской терапии Свердловского мединститута. Именно он стал основателем научной школы терапевтов и кардиологов на Урале и создателем первой в стране кардиологической службы скорой помощи.

Продолжение после рекламы

В годы Великой Отечественной войны, будучи главным терапевтом Уральского военного округа, он вел грандиозную работу в эвакогоспиталях. Под его руководством в СССР впервые были испытаны и внедрены сульфаниламидные препараты, а его пионерские работы в области антикоагулянтной терапии спасли countless жизней. Награжденный орденами и Государственной премией СССР, профессор Кушелевский заложил фундамент кардиологии в регионе.

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Не менее весомый вклад внёс Давид Григорьевич Шефер (1898–1978) — создатель уральской школы неврологии и нейрохирургии. Возглавив в 1937 году кафедру нервных болезней и нейрохирургии Свердловского мединститута, он в годы войны служил главным невропатологом и нейрохирургом Уральского военного округа. Под его руководством было подготовлено 20 докторов и 59 кандидатов наук.

Автор около 300 научных работ, заслуженный деятель науки РСФСР, он посвятил жизнь изучению опухолей головного мозга, нейроинфекций и сосудистых заболеваний. Супруга Давида Григорьевича — Анна Григорьевна — профессор медицины, стала его верной соратницей. Оба они покоятся на почетной секции Широкореченского кладбища.

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Женское лицо уральской хирургии: Лидия Алексеевна Збыковская

Отдельной страницей в историю вписана судьба Лидии Алексеевны Збыковской (1903–1981). Поступив в медицинский институт в 34 года, уже имея двух детей, она прошла путь от ординатора до профессора. В годы войны она была начальником хирургического отделения эвакогоспиталя в Свердловске.

Её докторская диссертация, посвященная заболеваниям периферических артерий, стала основополагающим трудом и позволила ей стать одной из основательниц практической сосудистой хирургии на Урале. За 40 лет работы она спасла тысячи пациентов. Но, пожалуй, главным её наследием стала медицинская династия: её дочь, зять, внучки и правнук продолжили дело служения медицине, и их история войдет в книгу «Медицинские династии Среднего Урала».

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Послевоенное поколение: Щербинов и Копытов

Следующее поколение врачей, сформировавшееся уже в мирное время, продолжило развивать специализированную помощь.

Александр Егорович Щербинов (1941–2006) посвятил себя акушерству и гинекологии. Выпускник Кубанского мединститута, он прошёл путь от районного врача до заведующего кафедрой акушерства и гинекологии в Екатеринбурге.

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В 1989 году он защитил докторскую диссертацию по проблеме трубного бесплодия, став автором 99 научных трудов и обладателем множества авторских свидетельств. Коллеги отзывались о нём как о блестящем хирурге, талантливом враче, добром и скромном человеке, с которым «было тепло». Его преждевременный уход в 2006 году стал тяжелой потерей для всего медицинского сообщества города.

Продолжение после рекламы

Иван Иванович Копытов (1943–2012) — врач Свердловской городской клинической больницы № 40, был удостоен звания Заслуженного врача РСФСР еще в 1989 году. Коллеги сохранили о нём память как о настоящем профессионале, чей юмор «мог поднять настроение на весь день». Он похоронен, как и многие его коллеги, на Широкореченском кладбище.

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Новатор современности: Сергей Владимирович Нудельман

Ярким представителем новой, современной формации врачей стал Сергей Владимирович Нудельман (1954–2006). Выпускник Свердловского мединститута, он начал карьеру челюстно-лицевым хирургом, но стал настоящим пионером косметологии и пластической хирургии на Урале. С 1993 года он был бессменным директором и хирургом созданного им Центра косметологии и пластической хирургии.

Сергей Владимирович был сертифицированным пластическим хирургом, членом российских и международных профессиональных обществ, организатором международных курсов. В 2004 году ему было присвоено звание Заслуженного врача РФ. Вне медицины его увлечениями были классическая музыка, джаз и современная живопись, а также благотворительная деятельность в поддержку Уральского симфонического оркестра.

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Эти шесть судеб, разных, но объединенных служением медицине — лишь часть огромной мозаики. Они прошли через войны, революции, сложные годы становления и периоды расцвета. Они лечили солдат в госпиталях, спасали материнство, боролись с болезнями сердца и нервной системы, возвращали людям красоту и веру в себя.