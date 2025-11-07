Свердловские слухи: за чиновниками усилят контроль

Не бойтесь слухов - правда чаще оказывается страшнее Фото: Илья Московец © URA.RU

Свердловский губернатор Денис Паслер выводит топ-подчиненных из зоны комфорта, показывая, как теперь будет объявлять о кадровых решениях. Первым на себе это испытал новый глава аппарата правительства Сергей Никонов. Пока он готовится усилить контроль за коллегами, в местной «Единой России» озадачены процедурой выдвижения кандидата на пост главы Екатеринбурга. Кому из замов Алексея Орлова грозят проблемы и почему тусовка расстроена Неделей моды — в новых «Слухах».

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Паслер застал Никонова врасплох,...

Аппарат губернатора Никонов возглавил 25 сентября Фото: Размик Закарян © URA.RU

Рассказывают, что глава региона Денис Паслер озвучил предложение стать замом губернатора-руководителем аппарата губернатора и правительства Сергею Никонову едва ли не за день до того, как тот объявил об уходе из заксо. «Денис Владимирович застал Никонова врасплох», — говорит собеседник.

...к такому готовятся и другие чиновники

Именно в таком формате Паслер намерен работать с назначенцами и дальше, говорят в правительстве. Привыкая к управленческому стилю шефа, члены кабмина, которые еще остаются в статусе исполняющих обязанности, также готовятся к внезапным новостям. «Все уже поняли, что предварительных бесед с ними никто вести не будет. О решении сообщат по факту», — отмечает один из собеседников.

За чиновниками усилят контроль

Говорят, Сергей Никонов уже решил, на чем сосредоточится в первую очередь на новом посту. Два ключевых направления — усиление контроля за исполнением поручений губернатора и подготовка новых программ развития для муниципалитетов. «Никонову, который сам активно работал в территории, будучи депутатом, это близко», — отметил собеседник.

Подписчики «ВКонтакте» помогли Ионину попасть в МАХ

Дмитрий Ионин быстро набрал аудиторию в MAX Фото: Илья Московец © URA.RU

Свердловские чиновники активно осваивают отечественный мессенджер MAX, и пока главным сдерживающим фактором для присутствия там является необходимость иметь более 10 тысяч подписчиков в соцсетях. Поэтому следом за Денисом Паслером создать свой канал смог только его «цифровой» зам Дмитрий Ионин, у которого более 19 тысяч подписчиков в «Вконтакте». При этом в канале с названием «MAXимально цифровой замгубернатора» он умудряется не дублировать посты с Telegram, отмечают его читатели.

В ЕР озадачены выдвижением мэра

В ближайшее время региональное отделение «Единой России» должно принять решение, кто будет выдвигать от партии кандидатуру на пост мэра Екатеринбурга. Дело в том, что городской ячейки ЕР в Екатеринбурге нет, значит, придется созывать конференцию — или эти полномочия на себя возьмет регсовет. Один из источников указывает, что обсуждаются разные варианты. «Ситуация непростая» — указывает собеседник.

Элита смотрит на общественную палату

Алексей Орлов уже начал готовить свою программу к выборам Фото: Илья Московец © URA.RU

Многие наблюдатели считают, что лакмусовой бумажкой, с помощью которой можно будет определить, кого поддерживает губернатор при выдвижении на пост мэра Екатеринбурга, станет общественная палата. Ее решение станет ориентиром для политэлиты региона.

Орлов создает рабочую группу,...

Действующий мэр Екатеринбурга Алексей Орлов создает рабочую группу по подготовке программы, с которой он будет выдвигаться на новый срок. Обсуждаются разные варианты, кто может возглавить группу. Один из собеседников утверждает, что звучит фамилия вице-мэра Дмитрия Ноженко, курирующего экономический блок.

...его заму грозят проблемы

При этом в политтусовке больше тех, кто ждет аппаратного понижения Ноженко. К нему уже давно есть вопросы из-за массового сноса киосков в Екатеринбурге, инициатором которого был и он в том числе. «Решение Паслера остановить снос НТО напрямую бьет и по Ноженко», — отмечает собеседник.

Отношения резиденции и «серого дома» выходят на новый уровень

Татьяна Белик возглавляла Центр развития туризма Фото: Илья Московец © URA.RU

Назначение на должность главы областного департамента туризма Татьяны Белик — бывшей помощницы вице-мэра по внутренней политике администрации Екатеринбурга Сергея Плахотина — в истеблишменте трактуют по-особому. Как сигнал доверия, установившегося между резиденцией и мэрией уральской столицы.

Департамент туризма после отставки Тукановой могут сохранить

У департамента по развитию туризма, который хотели упразднить, появился шанс на сохранение в качестве автономной структуры. По словам источника, все благодаря отставке руководителя Эльмиры Тукановой, которая так и не смогла найти общий язык со многими представителями туристического сообщества. После отставки Тукановой пост директора заняла глава «Центра развития туризма» Татьяна Белик. «У нового руководителя есть время, чтобы показать свои способности и возможности. Так что вопрос об упразднении дептуризма пока откладывается», — отметил собеседник.

Зам Гумбатовой ушла от нее с радостью

Рассказывают, что замглавы департамента образования Екатеринбурга Ольга Бабченко с радостью приняла предложение министра образования Светланы Тренихиной — своей давней знакомой — стать ее заместителем. Летом прошлого года пост главы департамента заняла Инна Гумбатова, при этом, рассказывают инсайдеры, амбиции занять кресло начальника были и у Бабченко, которая долго трудилась в департаменте. «Она чувствовала недооцененность, к тому же не нашла общий язык с Гумбатовой. Та больше озадачена выстраиванием своего личного бренда», — говорит собеседник.

В УГМУ звонили из Минздрава РФ,…

Юрию Семенову в вузе рады не все Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, экс-главу челябинского минздрава Юрия Семенова, который стал и.о. ректора УГМУ, якобы задним числом включили кандидатом на выборы главы вуза. И произошло это, по слухам, после звонка из Москвы тогдашнему ректору Ольге Ковтун. «Не было даже заседания конкурсной комиссии», — отмечает слухач.

…чтобы продвинуть варяга,...

На такой шаг Минздрав пошел якобы потому, что понимает: варяг-челябинец Семенов рискует проиграть выборы любому из трех свердловских кандидатов. Поговаривают, что в уставе вуза и вовсе изменили пункт о выборах — теперь ректора назначает министерство.

...ради него ломают старые рамки,...

Таким образом, УГМУ станет первым медвузом страны, где ректора будут не выбирать, а назначать, констатируют слухачи. «Сейчас без выборов назначают только в МГИМО, МГУ и Ленинградском юридическом университете. За 95 лет в УГМУ не было ни одного варяга», — шепчутся инсайдеры.

…а он собирает новую команду

Между тем Семенов увольняет людей и собирает команду единомышленников — в том числе, из своих земляков. Говорят, проректором к нему едет Евгений Ванин — его бывший зам по челябинскому минздраву. Чиновник увольняется из министерства и станет первым помощником своего шефа в УГМУ.

Прокурору хотят проиграть в бильярд

Интересную инициативу задумало руководство Уральского юридического университета. Оно организовало проведение турнира по бильярду, главным участником поединков станет областной прокурор Борис Крылов. «Остальные уже думают, с каким счетом ему проиграть», — шутит инсайдер.

СК работает по ОПГ

По неподтвержденным данным, в Нижнем Тагиле разворачивается борьба против бывших участников ОПГ «Фортуна». Силовики хотят реанимировать старые уголовные дела, которые не удалось раскрыть в конце девяностых и начале двухтысячных.

Ревдинцы помогают ГАИ после страшной аварии

ДТП, прогремевшее на всю Россию, заставило жителей Ревды сплотиться. Говорят, в городе чуть ли не создают специальные группы, которые помогают сотрудникам ГАИ искать и ловить пьяных водителей. «По их наводке силовики уже поймали нескольких лихачей», — заявил слухач.

Неделя моды становится роскошью,...

Мероприятие понравилось не всем Фото: Размик Закарян © URA.RU

Говорят, стартовавшая Неделя моды разочаровала тусовку из-за цен. Если пару лет назад на фэшн-событие можно было попасть за 1500-2500 рублей, то сейчас стоимость билетов значительно подскочила — до 3500. При этом стало намного меньше известных дизайнеров — ранее на Неделю моды приезжали те, кто работает со звездами. В новом сезоне событие такими громкими именами не могло похвастаться.

…зато подиум покоряют мисс

Но из плюсов — показы оказались богаты на красоток. Среди моделей на подиуме были замечены сразу две победительницы «Мисс Екатеринбург» — Алена Козлова и Зоя Белоногова.

У «Жизньмарта» появился конкурент

В городе постепенно разрастается сетка готовой продукции «Вкус и люди». Концепция очень уж напоминает известную екатеринбуржцам франшизу — здесь также на месте можно поесть и выпить кофе или унести еду с собой. Пока открыто два магазина, а третий на подходе. Судя по всему, компания родом из Челябинска.

Кинопоказы выдают агонию заведений

В гастротусовке на фоне массовых и неожиданных закрытий заведений стали шутить, что предсказать скорый конец проекта можно по афише. Если в бистро или кафе анонсируют кинопоказы, квизы и другие подобные мероприятия, то это явный признак того, что в ближайшем будущем заведение прекратит свою работу.

Главный стрит-арт фестиваль нарушает традицию

Кажется, впервые за последние годы команда «Стенограффии» оставила идею презентовать итоги прошедшего сезона. Традиционный обход всех стрит-арт работ до сих пор находится под вопросом. Говорят, что команда увязла в других проектах и пока не может найти время, чтобы сделать обзор.