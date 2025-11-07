Екатеринбургский ЦПКиО привезет за полмиллиона артистов, гастролирующих от Нью-Йорка до Сахалина

Мероприятие пройдет в июне Фото: Размик Закарян © URA.RU

Екатеринбургский ЦПКиО привезет на площадку Летнего театра в июне 2026 года за 530 тысяч рублей Виталия Погосяна и «Дудук-бэнд», команда гастролирует с концертами от Нью-Йорка до Сахалина. В состав коллектива из Санкт-Петербурга входит джазовый пианист, бас-гитарист, барабанщик, скрипач и вокалист, он же мастер игры на дудуке (армянском инструменте). Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

«Исполнитель обязуется оказать заказчику (парку имени Маяковского) услуги по организации и проведению концерта „Виталия Погосяна и „Дудук-бэнд““, — говорится в документе. В закупке отмечается, что в сумму 530 тысяч рублей включены все издержки, в частности, по налогам и сборам.