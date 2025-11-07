МАК опубликовал спустя шесть лет финальный отчет о жесткой посадке «Уральских авиалиний» в кукурузном поле

ЧП произошло в августе 2019 года Фото: Владимир Шубин © URA.RU

В 2019 году причиной экстренной посадки самолета «Уральские авиалинии» в кукурузном поле в Раменском стала стая чаек. Кроме этого, пилоты испытали сильное напряжение, из-за которого были дезорганизованы. Об этом говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Он был сделан в 2021 году, но его опубликовали лишь спустя шесть лет.

«Авиационное происшествие с самолетом А321-211 VQ-BOZ произошло при выполнении взлета днем в визуальных метеоусловиях в результате его столкновения после отрыва от ВПП на высоте 0,6–1,2 м со стаей чаек индивидуальной массой отдельных особей более 1,13 кг», — пишет «РИА Новости» со ссылкой на документ. Это и стало причиной повреждения обоих двигателей и, как следствие, экстренной посадки.

Подчеркивается, что экипаж Airbus A321 попал в нестандартную ситуацию — она отличалась от того, что пилоты отрабатывают на тренажерах. В отчете говорится, что пилоты находились в психоэмоциональном напряжении, из-за чего были дезорганизованы.

Продолжение после рекламы