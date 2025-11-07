Свердловские аграрии получили награды от Бабушкиной
Бабушка высоко оценила труд свердловских аграриев
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина вручила награды лучшим работникам агропромышленного комплекса региона. В своём обращении она подчеркнула, что аграрии выполнили все поставленные на год задачи и обеспечили продовольственную безопасность области и страны. Церемония награждения прошла в преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Людмила Бабушкина лично вручила почётные грамоты и благодарственные письма передовикам АПК.
«Ваш ежедневный труд обеспечивает продовольственную безопасность Свердловской области и страны в целом. Вы не знаете выходных и отпусков, и на себе ощущаете все капризы природы. Сила воли, трудолюбие и безграничная любовь к своей земле, которые вы демонстрируете, дают высокие результаты», — заявила Людмила Бабушкина. Спикер также отметила завершение сельскохозяйственного года и сбор урожая. «Не могу не отметить, что те задачи, которые вы ставили перед собой в этом году, выполнены», — добавила она.
В своём выступлении Бабушкина напомнила о комплексе мер поддержки, которые оказываются сельхозпроизводителям на законодательном уровне, включая налоговые льготы и другие преференции. За высокие достижения и многолетний труд награды получили лучшие работники агропромышленного комплекса Свердловской области. Мероприятие стало традиционным способом признания заслуг аграриев региона в канун их профессионального праздника.
