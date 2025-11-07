Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Власть

Свердловские аграрии получили награды от Бабушкиной

Бабушкина вручила награды лучшим аграриям Свердловской области
07 ноября 2025 в 18:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Бабушка высоко оценила труд свердловских аграриев

Бабушка высоко оценила труд свердловских аграриев

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина вручила награды лучшим работникам агропромышленного комплекса региона. В своём обращении она подчеркнула, что аграрии выполнили все поставленные на год задачи и обеспечили продовольственную безопасность области и страны. Церемония награждения прошла в преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Людмила Бабушкина лично вручила почётные грамоты и благодарственные письма передовикам АПК.

«Ваш ежедневный труд обеспечивает продовольственную безопасность Свердловской области и страны в целом. Вы не знаете выходных и отпусков, и на себе ощущаете все капризы природы. Сила воли, трудолюбие и безграничная любовь к своей земле, которые вы демонстрируете, дают высокие результаты», — заявила Людмила Бабушкина. Спикер также отметила завершение сельскохозяйственного года и сбор урожая. «Не могу не отметить, что те задачи, которые вы ставили перед собой в этом году, выполнены», — добавила она.

В своём выступлении Бабушкина напомнила о комплексе мер поддержки, которые оказываются сельхозпроизводителям на законодательном уровне, включая налоговые льготы и другие преференции. За высокие достижения и многолетний труд награды получили лучшие работники агропромышленного комплекса Свердловской области. Мероприятие стало традиционным способом признания заслуг аграриев региона в канун их профессионального праздника.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал