Снегопад накроет Свердловскую область в выходные

В Екатеринбурге ожидается дождь и мокрый снег Фото: Размик Закарян © URA.RU

В выходные в Свердловской области ожидается снегопад и похолодание. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин.

«Осадки, связанные с приближающимcя циклоном, начнутся в субботу ближе к вечеру: в виде снега по западу области и в виде дождя по юго-западу. В ночь на 9 ноября дождь на юго-западе сменится снегом», — рассказал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Снегопад также накроет и всю южную часть региона. При этом основные осадки придутся на северную половину Челябинской и Курганскую область.

