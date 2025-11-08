Снегопад накроет Свердловскую область в выходные
В Екатеринбурге ожидается дождь и мокрый снег
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В выходные в Свердловской области ожидается снегопад и похолодание. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин.
«Осадки, связанные с приближающимcя циклоном, начнутся в субботу ближе к вечеру: в виде снега по западу области и в виде дождя по юго-западу. В ночь на 9 ноября дождь на юго-западе сменится снегом», — рассказал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Снегопад также накроет и всю южную часть региона. При этом основные осадки придутся на северную половину Челябинской и Курганскую область.
К утру воскресенья 9 ноября циклон принесет в Свердловскую область похолодание. Ближайшую неделю дневная температура не поднимется выше +2 градусов. По ночам столбик термометра опустится до -6.
