Второе поражение: «Автомобилист» проиграл астанинскому «Барысу» в матче КХЛ

ХК «Автомобилист» (Екатеринбург) в овертайме проиграл «Барысу» (Астана) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 3:2.

Первые две шайбы прилетели в ворота шоферов. Затем уральцам удалось сравнять счет — голами отличились Кертис Волк (32-я минута) и Александр Шаров (41). В овертайме соперникам все же удалось забросить решающую шайбу. По итогам матча «Автомобилист» (31 очко) располагается на четвертой позиции в турнирной таблице Восточной конференции.