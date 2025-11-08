В Свердловскую область незаконно ввезли десятки тысяч тонн овощей

«В период с 1 октября по 7 ноября 2025 года сотрудниками Уральского межрегионального управления Россельхознадзора выдано 14 предостережений о недопустимости нарушения требований карантинного законодательства Российской Федерации при поставках сельскохозяйственной продукции на территорию Свердловской области. Так, в регион было ввезено 26,4 тысячи тонн плодоовощной продукции, среди которой репчатый лук, чеснок, белокочанная капуста, огурцы, дыни и ягоды», — сообщила пресс-служба ведомства на своем сайте.

Импортеры не выполнили требования законодательства: они не уведомили ведомство о прибытии продукции и не представили ее для фитосанитарного контроля. Нарушения могут привести к распространению вредных организмов и заболеваний растений, что угрожает безопасности пищевой продукции и сельскому хозяйству региона. В Россельхознадзоре напомнили, что в случае повторных нарушений к компаниям-импортерам могут быть применены меры административного воздействия.