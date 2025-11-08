Готовим снасти: топ свердловских водоемов для зимней рыбалки

Свердловские рыбаки ждут не дождутся, когда на водоемах встанет лед Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловские рыбаки с нетерпением ждут, когда встанет лед и откроется сезон зимней рыбалки. В преддверии этого события URA.RU собрало топ водоемов, наиболее подходящих для ловли. Как они называются и что в них можно поймать, агентству рассказали два опытных уральских рыбака Александр Сысоев и Сергей Пересыпкин.

Белоярское водохранилище

В отличие от Челябинской области, богатой озерами, в Свердловской их не так много. Главными объектами для рыбаков у нас являются водохранилища. Среди них на первом месте Белоярское, которое рыболовы с любовью называют просто Белкой. Зимой в нем можно поймать леща, подлещика, плотву, окуня, ерша, судака. Рыбаки говорят, что зимой уже начинает попадаться и карась.

Рефтинское водохранилище

Это тоже известнейший свердловский водоем, куда любят приезжать и летом, и зимой. Со льда на Рефтинском можно поймать леща, подлещика, окуня, плотву, судака. Очень редко там встречается канальный сом — теплолюбивая рыба родом из Северной Америки.

Продолжение после рекламы

Исетское водохранилище

Оно находится в 25 километрах от Екатеринбурга, под Среднеуральском. Со льда там ловят леща, подлещика, окуня, плотву, судака и ерша.

Волчихинское водохранилище

Его в народе сокращенно называют Волчихой. Этот водоем регулярно зарыбляется, поэтому рыбалка там привлекает многих. Зимой на Волчихе можно поймать леща, подлещика, плотву, окуня, щуку, судака и ерша.

Река Исеть