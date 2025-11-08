Логотип РИА URA.RU
Готовим снасти: топ свердловских водоемов для зимней рыбалки

Зимой в Рефтинском водохранилище ловят рыбу из Северной Америки
08 ноября 2025 в 09:12
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловские рыбаки с нетерпением ждут, когда встанет лед и откроется сезон зимней рыбалки. В преддверии этого события URA.RU собрало топ водоемов, наиболее подходящих для ловли. Как они называются и что в них можно поймать, агентству рассказали два опытных уральских рыбака Александр Сысоев и Сергей Пересыпкин. 

Белоярское водохранилище

В отличие от Челябинской области, богатой озерами, в Свердловской их не так много. Главными объектами для рыбаков у нас являются водохранилища. Среди них на первом месте Белоярское, которое рыболовы с любовью называют просто Белкой. Зимой в нем можно поймать леща, подлещика, плотву, окуня, ерша, судака. Рыбаки говорят, что зимой уже начинает попадаться и карась. 

Рефтинское водохранилище

Это тоже известнейший свердловский водоем, куда любят приезжать и летом, и зимой. Со льда на Рефтинском можно поймать леща, подлещика, окуня, плотву, судака. Очень редко там встречается канальный сом — теплолюбивая рыба родом из Северной Америки. 

Исетское водохранилище 

Оно находится в 25 километрах от Екатеринбурга, под Среднеуральском. Со льда там ловят леща, подлещика, окуня, плотву, судака и ерша. 

Волчихинское водохранилище

Его в народе сокращенно называют Волчихой. Этот водоем регулярно зарыбляется, поэтому рыбалка там привлекает многих. Зимой на Волчихе можно поймать леща, подлещика, плотву, окуня, щуку, судака и ерша.

Река Исеть 

Эта крупнейшая уральская река протекает через большую территорию нашего региона. На ней стоят такие города как Екатеринбург, Арамиль, Каменск-Уральский и другие. Как объяснили агентству Сысоев и Пересыпкин, на Исети любят рыбачить все свердловчане от мала до велика. Зимой в реке водится та же рыба, что и в водохранилищах, перечисленных выше. 

